Казахстанцев предупредило Министерство внутренних дел (МВД). В заявлении жителей страны просят не доверять рассылке о неизвестных, которые ходят по квартирам и выдают себя за сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.

Якобы они имеют при себе документы и бланки с символикой МВД и утверждают, что им надо проверить удостоверения личности и снять биометрию.

Эту рассылку Stopfake.kz прокомментировали в пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана.

«Информация не соответствует действительности. Напоминаем пользователям соцсетей, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена ответственность», отметили в пресс-службе МВД РК

Правоохранители в очередной раз просят доверять только официальным источникам.

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