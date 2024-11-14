Казахстанцев предупредило Министерство внутренних дел (МВД). В заявлении жителей страны просят не доверять рассылке о неизвестных, которые ходят по квартирам и выдают себя за сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.
Якобы они имеют при себе документы и бланки с символикой МВД и утверждают, что им надо проверить удостоверения личности и снять биометрию.
Эту рассылку Stopfake.kz прокомментировали в пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана.
«Информация не соответствует действительности. Напоминаем пользователям соцсетей, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена ответственность», отметили в пресс-службе МВД РК
Правоохранители в очередной раз просят доверять только официальным источникам.