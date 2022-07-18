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Проверки автомобилей на дорогах усилят в Казахстане

Фото из открытых источников

Полиция Казахстана усилит проверки автомобилей на дорогах. Об этом сообщили в МВД, передает  Tengrinews.kz.

Это профилактическое мероприятие проводится с целью снижения дорожно-транспортных происшествий, повышения безопасности на дорогах и направлено на привлечение внимания к проблеме дорожно-транспортного травматизма.

– Необходимо отметить, что в каникулярный период и сезон отпусков традиционно возрастает трафик транспортных средств в междугороднем и межрегиональном сообщении. И, как правило, возрастает риск совершения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с самыми трагичными последствиями.  В связи с этим, в рамках мероприятия полицейскими будут усилены патрулирование, проверки автотранспортных средств, в том числе пассажирского транспорта, – сказал заместитель Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев.

Задача всех мероприятий, проводимых полицейскими в рамках Месячника по безопасности дорожного движения – привлечь внимание граждан к решению проблем травматизма на автодорогах, чтобы общими усилиями сохранить жизни и здоровье участников дорожного движения.

 

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