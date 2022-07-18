Проверки автомобилей на дорогах усилят в Казахстане

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Полиция Казахстана усилит проверки автомобилей на дорогах. Об этом сообщили в МВД, передает Tengrinews.kz.
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Это профилактическое мероприятие проводится с целью снижения дорожно-транспортных происшествий, повышения безопасности на дорогах и направлено на привлечение внимания к проблеме дорожно-транспортного травматизма.
– Необходимо отметить, что в каникулярный период и сезон отпусков традиционно возрастает трафик транспортных средств в междугороднем и межрегиональном сообщении. И, как правило, возрастает риск совершения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с самыми трагичными последствиями. В связи с этим, в рамках мероприятия полицейскими будут усилены патрулирование, проверки автотранспортных средств, в том числе пассажирского транспорта, – сказал заместитель Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев.
Задача всех мероприятий, проводимых полицейскими в рамках Месячника по безопасности дорожного движения – привлечь внимание граждан к решению проблем травматизма на автодорогах, чтобы общими усилиями сохранить жизни и здоровье участников дорожного движения.
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1671 - летальных случаев
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