Проверки мобильных переводов чиновников с 2023 года. Как это будет работать

Глава Комитета госдоходов Минфина Данияр Жаналинов рассказал, как будут работать проверки мобильных переводов граждан на банковские счета и какие сведения о переводах начнут поступать в налоговые органы с 2023 года, передает Tengrinews.kz.

«Сведения о мобильных переводах в соответствии с установленными нормами закона к нам будут поступать. Это не все мобильные переводы между физлицами . Есть определенные критерии — 100 и более переводов в месяц . И данный случай должен повторяться три месяца подряд . Тогда эти сведения начнут поступать к нам. Без этих условий к нам сведения о переводах никаким образом поступать не смогут», — рассказал Жаналинов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге СЦК.

Сведения начнут поступать поэтапно.

«Первый этап, с 2023 года — в отношении физлиц, которые являются госслужащими, приравненными к ним, и в отношении их супруг или супругов. Второй этап, с 2024 года — это будут работники квазигоссектора. И третий этап, с 2024 года — индивидуальные предприниматели. Последний этап завершается 2025 годом — по всем гражданам, которые осуществляют переводы. Так как работа начинается с 2023 года по госслужащим, мы этих сведений пока не имеем», — пояснил он.

Напомним, ранее в Казахстане было введено понятие «мобильных платежей» и обязанность для предпринимателей разделять личные поступления и предпринимательские доходы.

Кроме того, поправки в Налоговый кодекс также предусматривают введение цифрового налога на товары, реализуемые через интернет («налог на Google»). С 1 января 2022 года предусмотрен упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями, предоставляющими товары и услуги в Казахстане