Эксперт по налоговой безопасности Дмитрий Казанцев заявил, что критерии проверки мобильных переводов для индивидуальных предпринимателей — лишь крайняя мера налогового контроля. Попытки подстроиться под формальные показатели и подсчитывать переводы на личные счета не обеспечивают защиту бизнеса, сообщает digitalbusiness.kz.

Проверка может быть назначена в любой момент

По словам эксперта, предпринимателям не стоит рассчитывать на условные лимиты как на гарантию безопасности. Банки обязаны передавать информацию в налоговые органы при выявлении признаков предпринимательской деятельности, однако тематическую проверку могут назначить в любой момент.

Налоговые органы вправе запросить данные за три года

Дмитрий Казанцев отметил, что в рамках проверки налоговые органы могут запросить банковские выписки предпринимателя как физического лица за последние три года. Практика прошлого года показала, что такие данные истребуются не только при стандартных проверках.

Переводы по картам также под контролем

Эксперт подчеркнул, что переводы по банковским картам также находятся под налоговым контролем и могут стать основанием для проверки, вне зависимости от количества поступлений и отправителей.

Когда начнут приходить уведомления

Напомним, казахстанцы, подпадающие под критерии налогового контроля за мобильными переводами, начнут получать уведомления после 15 апреля 2026 года. К этому сроку банки впервые передадут в Комитет государственных доходов сведения, которые могут указывать на предпринимательскую деятельность.

