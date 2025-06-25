В Казахстане новые правила контроля мобильных переводов начнут действовать с сентября. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как рассказал Биржанов, проверять мобильные переводы «по-новому» начнут через два месяца.

«Мы на сегодняшний день и так получаем (информацию — прим.) по мониторингу мобильных переводов. Там другие критерии были. Сейчас приказ, который предусматривает третий критерий, тоже готов. Он должен был быть принят после сегодняшнего законопроекта (по вопросам налогообложения — прим.). Закон принят, в течение 60 дней он вступит в действие. Соответственно, мы примем нормативный документ и уже будем работать. В сентябре заработает», — рассказал Ержан Биржанов.

Журналисты поинтересовались, коснется ли проверка переводов между родственниками. В ответ вице-министр пояснил: контроль будет вводиться только в случае, если в течение трёх месяцев поступают переводы от 100 разных отправителей. Переводы между близкими, например от родителей к детям или наоборот, под проверку не подпадают — сумма в этом случае роли не играет.

«Если мать дочке деньги пересылает, отцу, брату — никаких вопросов нет. Если даже это будет 1-2 миллиона, здесь вопросов нет. Все критерии одновременно должны сработать, все условия. Первое: 100 разных лиц. Если два человека между собой перечисляют, даже 10 человек… Ну, у вас, наверное, нет 100 родственников, которые вам каждый год отправляют. Тогда вы под этот критерий уже не попадаете. Второе: если 100 лиц в течение трех месяцев подряд будут перечислять одному лицу. Третье: сумма должна превышать 1 миллион тенге», — добавил Биржанов.

Ранее в Комитете государственных доходов сообщали, что порог для входящих мобильных переводов за три месяца установлен на уровне 12 минимальных заработных плат — в 2025 году это составляет 1 020 000 тенге. Такое решение было принято совместно Министерством финансов, Национальным банком и банками второго уровня. Изначально предлагалось установить значительно меньший лимит — 255 тысяч тенге.

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