Проверки МСБ, статус педагога, ЖКХ, штрафы за нарушение тишины – итоги недели

О важных изменениях в законодательстве и жизни казахстанцев, произошедших на этой неделе, рассказывает zakon.kz.

Статус педагогов

Депутаты Сената приняли законопроект «О статусе педагога», на реализацию которого до 2024 года потребуется 5,3 триллиона тенге.

Как отмечается в заключении законопроекта, основные поправки внесены в закон «Об образовании», внесены новые определения «Педагог», «посткурсовое сопровождение деятельности педагога».

Законопроектом вносятся изменения касательно порядка назначения на должности и освобождения от должностей первых руководителей отдельных государственных организаций высшего и послевузовского образования.

Кроме того, документ предусматривает увеличение зарплаты педагогов.

— Уже с января 2020 года зарплата педагогов вырастет на 25 %. Вырастет сам должностной оклад. Предусматриваются и дополнительные нормы, например, те наши коллеги, которые имеют степень магистра, будут получать ежемесячно 10 МРП. Те, кто имеет категорию, будут получать надбавку от 30 до 50 % от своего должностного оклада. Все это если подсчитать, реальный рост будет гораздо больше, — пояснил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Мораторий на проверки МСБ

Указом Президента РК от 26 декабря 2019 года введен мораторий на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением.

— В целях улучшения условий для развития малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, в Республике Казахстан с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года вводится мораторий на проверки и профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, — говорится в документе.

При этом отмечается, что мораторий не касается:

— проверок, направленных на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку; прямую или непосредственную угрозу конституционному строю и национальной безопасности, а также проводимых по основаниям, предусмотренным законом «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»;

— проверок в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта в случаях, когда для выявления причин возникновения фактов нарушения требований, установленных законодательством РК, недостаточно проведения одной внеплановой проверки по конкретному факту в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля и надзора и требуются контроль и надзор в отношении иных субъектов, связанных с данным конкретным фактом;

— проверок и профилактического контроля с посещением, проводимых на основании обращений субъектов предпринимательства в отношении собственной деятельности, в том числе по заявлению на получение разрешения согласно закону «О разрешениях и уведомлениях»;

— проверок по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексомРК;

— проверок органов прокуратуры по поручению Президента РК и Генерального прокурора РК;

— таможенных проверок;

— встречных налоговых проверок;

— тематических налоговых проверок по вопросам определения взаиморасчетов между налогоплательщиком и его дебиторами, постановки на регистрационный учет в налоговых органах, исполнения распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе, вынесенных налоговым органом;

— профилактического надзора с посещением в целях отбора и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции для осуществления мониторинга безопасности продукции в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

— проверок и профилактического контроля с посещением за соблюдением законодательстваРК об аккредитации в области оценки соответствия;

— недропользователей.

Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию Президента РК.

Поправки по вопросам ЖКХ

Президент Казахстана подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

Закон разработан в целях совершенствования законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Вносятся изменения и дополнения в гражданский, земельный, экологический, уголовно-процессуальный, гражданский процессуальный кодексы, кодекс об административных правонарушениях, кодекс о налогах и других обязательных в бюджет, кодекс о недрах и недропользовании, а также в 21 закон.

Закон предлагает новую модель управления объектом кондоминиума по принципу «Один дом – одно объединение собственников имущества (ОСИ) – один счет». При этом кооперативы собственников квартир и кооперативы собственников помещений могут действовать параллельно с объединениями собственников имущества в течение трех лет после принятия рассматриваемого закона.

Вводится механизм финансирования капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, который основан на накоплении собственниками квартир и нежилых помещений средств, и получении займа в банке второго уровня. Специализированный фонд будет гарантировать исполнение ОСИ обязательств по погашению жилищного займа.

Законом также предусматривает нормы, направленные на повышение прозрачности деятельности управляющих и сервисных компаний, и обеспечение контроля со стороны собственников квартир и нежилых помещений посредством создания совета дома и внедрения электронных информационных ресурсов и информационных систем, а также улучшения взаимодействия между субъектами жилищных правоотношений.

Штраф за нарушение тишины в ночное время

Сенат принял поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Законопроект направлен на дальнейшее совершенствование административно-деликтного законодательства, а также гуманизацию и снижение репрессивности Кодекса об административных правонарушениях, в том числе в части: гуманизации по 38 составам административных правонарушений; передачи от судов в подведомственность уполномоченных органов 37 составов, санкциями которых не предусмотрены взыскания, налагаемые исключительно в судебном порядке; расширение применения административного взыскания в виде предупреждения; уточнение составов административных правонарушений, предусматривающих ответственность за нарушение общих нормативных правовых правил; установление ответственности должностных лиц за неэффективное планирование и использование бюджетных средств; предоставление возможности уплаты 50% от суммы штрафа по налоговым правонарушениям; устранение правовых пробелов и коллизий, выявленных в правоприменительной практике.

Депутаты Сената в свою очередь предложили увеличить ответственность «за нарушение тишины в ночное время» (с 23.00 до 6.00): физическим лицам в размере 5 МРП (12 625 тенге – здесь изменений нет), субъектам малого предпринимательства или некоммерческим организациям – 20 МРП (50 500 тенге), субъектам среднего предпринимательства – 30 МРП (75 750 тенге), субъектам крупного предпринимательства предлагается выставлять штраф в размере 100 МРП (252 500 тенге).

За повторное нарушение в течении года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере 10 (25 250 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — в размере 40 (101 000 тенге), среднего предпринимательства — 60 (151 500 тенге), крупных -150 МРП (378 750 тенге).

Кроме того, сенаторы не согласились с тем, что суд больше не будет санкционировать административный арест, а также с поправками в ст.613 (невыполнение требований сотрудников органов внутренних дел).

А сенатор Андрей Лукин обращал внимание, что кроме поправок в 437 статью КоАП внесена норма по усилению ответственности для должностных лиц за нарушение ведения государственно-земельного кадастра.

— Значительная часть поправок связана с уточнением компетенций должностных лиц органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать взыскания. Также поправки направлены на привидение законопроекта в соответствии с действующим законодательством, правилам юридической техники и уточнение редакции норм законопроекта, — сказал он.

Поправки будут отправлены на подпись президенту.

Суммы возмещения расходов на командировки госслужащим

Постановлением Правительства РК от 21 ноября 2019 года внесены изменения в Правила возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства.

Так, командированному работнику возмещаются расходы по найму жилого помещения:

— для руководителей и заместителей руководителей государственных учреждений, ответственных секретарей, членов Конституционного Совета РК, начальника Канцелярии Президента РК, а также депутатов Парламента и судей Верховного суда РК норма возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки не должна превышать десятикратного размера месячного расчетного показателя (25 250 тенге в 2019 г.) в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Актау и Байконыре, семикратного размера МРП (16 675 тенге) — в областных центрах и городах областного значения и пятикратного размера МРП (12 625 тенге) — в районных центрах и городах районного значения и поселке Боровое Бурабайского района Акмолинской области;

— для работников государственных учреждений норма возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки не должна превышать семикратного размера месячного расчетного показателя в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Актау и Байконыре, шестикратного размера месячного расчетного показателя — в областных центрах и городах областного значения, четырехкратного размера месячного расчетного показателя — в районных центрах, городах районного значения и поселке Боровое Бурабайского района Акмолинской области и двухкратного размера месячного расчетного показателя — в сельских округах.

В 2019 году 1 МРП равен 2 525 тенге.

Декларации о доходах

Кандидатам в президенты и депутатам парламента перенесли сроки сдачи декларации о доходах с 2020 на 2021 год. Депутаты Сената одобрили соответствующие поправки в Конституционный закон о выборах в Республике Казахстан на пленарном заседании.

— Вторым направлением законопроекта является внесение изменений в Конституционный Закон «О выборах в Республике Казахстан» в части переноса сроков введения всеобщего декларирования с 2020 на 2021 год, для кандидатов в Президенты Республики и депутатов Сената и Мажилиса Парламента Казахстана. Это обусловлено поэтапным переходом на всеобщее декларирование с 1 января 2021 года до 1 января 2025 года, – сказал первый вице-премьер — министр финансов Казахстана Алихан Смаилов.

Как сообщалось ранее, этапы внедрения всеобщего декларирования разделены следующим образом:

На первом этапе — с 1 января 2021 года декларацию в рамках всеобщего декларирования представят: лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги; лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги; лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

На втором этапе — с 1 января 2023 года декларирование для работников государственных учреждений и их супругов, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

На третьем этапе — с 1 января 2024 года декларирование руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, индивидуальных предпринимателей и их супругов.

На четвертом этапе — с 1 января 2025 года декларирование остальной категории граждан.

Поправки по вопросам госуправления, кредитования и образования

На заседании Сената рассмотрены в двух чтениях и приняты поправки в законодательство по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления, межбюджетных отношений, кредитования и образования.

Министр национальной экономики Руслан Даленов, который представил поправки, проинформировал, что законопроект разработан в реализацию отдельных поручений указов Президента РК и направлен на решение вопросов по:

— переименованию города Астаны в город Нур-Султан;

— передаче местным бюджетам поступлений от корпоративного подоходного налога с малого и среднего бизнеса в рамках фискальной децентрализации;

— реорганизации в Службе государственной охраны Республики Казахстан и Службе внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар»;

— установлению запрета банкам второго уровня и микрофинансовым организациям начислять и требовать неустойку (штраф, пеня), комиссии и иные платежи за обслуживание по беззалоговым потребительским займам по истечению 90 дней просрочки;

— расширения компетенций городов республиканского значения и столицы;

— перераспределения функций управления образовательными учреждениями и бюджетного администрирования с районного на областной уровень.

— Также предлагается внесение изменения в закон «О государственной службе Республики Казахстан», согласно которому лица, зачисленные в молодежный кадровый резерв, могут занять административные государственные должности корпуса «А» и «Б» без проведения соответствующего отбора.

Поправки по вопросам газоснабжения

На заседании Сената рассмотрены во втором чтении поправки в законодательство по вопросам недропользования, газа и газоснабжения.

Законопроект направлен на привлечение инвестиций в экономику и развитие нефтехимического производства с высокой добавленной стоимостью и значительным мультипликативным эффектом.

При этом для обеспечения бесперебойного газоснабжения на внутреннем рынке, а также стабильного уровня цен на газ, предельная цена на товарный газ для новых стратегически важных инвестиционных проектов в рамках законопроекта будет формироваться из себестоимости поставки газа и минимальной нормы рентабельности Национального оператора в сфере газа и газоснабжения (АО «КазТрансГаз»).

Для привлечения инвестиций в строительство электрических станций, использующих товарный газ в качестве топлива для производства электрической энергии, предлагается установление приемлемой цены на газ на долгосрочный период (до десяти лет).

Кроме того, вносятся изменения в механизм проведения аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам. С принятием законопроекта аукционы будут проводится оператором в электронной форме. Функции по признанию победителя аукциона сохраняются за комиссией. Также регламентируется деятельность Оператора электронных аукционов.

Сенаторы также приняли поправки в законодательство по вопросам железнодорожного транспорта.

Документом дополняются полномочия государственных органов по разработке и утверждению нормативных правовых актов в части совершенствования и повышения прозрачности тарифообразования, субсидирования и защиты прав потребителей услуг подъездных путей.

Также предусматривается ужесточение административной ответственности за перепродажу проездных документов и необеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Создан Совет по финансовой стабильности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 18 декабря 2019 года»О Совете по финансовой стабильности Республики Казахстан».

Совет создан «в целях обеспечения межведомственной координации по вопросам обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан».

Также указом утверждено Положение о Совете и состав Совета.

В состав Совета вошли председатель Национального банка РК, председатель Совета; заместитель руководителя Администрации Президента РК или помощник Президента РК, курирующие социально-экономические вопросы; председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка; министр финансов РК и министр национальной экономики.

Основной задачей Совета является содействие обеспечению финансовой стабильности республики и предупреждению или снижению системных рисков.

В функции Совета входят предварительное рассмотрение и предоставление рекомендаций по вопросам обеспечения финансовой стабильности, включая:

— меры реализации макропруденциальной политики, направленной на снижение системных рисков финансовой системы;

— меры по предотвращению возникновения финансового кризиса и минимизации его последствий;

— меры урегулирования неплатежеспособного банка, принудительная ликвидация которого несет системные риски финансовой системы, в том числе по государственному участию при его урегулировании;

— финансирование мер по оздоровлению банков второго уровня, в том числе за счет средств Национального банка РК и (или) его дочерних организаций;

— иные вопросы, необходимые для обеспечения финансовой стабильности финансовой системы.

В рамках своей деятельности Совет:

— по вопросам макропруденциальной политики:

рассматривает результаты оценки и мониторинга системных рисков, а также предлагаемые меры по их снижению;

предоставляет рекомендации по реализации макропруденциальной политики, включая рекомендации по инструментам пруденциального регулирования;

— по вопросам, связанным с мерами по предотвращению возникновения финансового кризиса и минимизации его последствий, рассматривает предложения государственных органов по антикризисным мерам и предоставляет рекомендации по их реализации;

— по вопросам, связанным с мерами урегулирования неплатежеспособных банков, а также финансирования мер по оздоровлению банков, рассматривает предложения и предоставляет рекомендации;

— осуществляет координацию государственных органов и содействие эффективному обмену информацией между членами Совета.

Указ вводится в действие с 1 января 2020 года.