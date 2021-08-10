Проверки на вакцинацию начнутся в Казахстане с 1 сентября

10 августа в Казахстане истекает срок обязательной вакцинации первым компонентом прививок от коронавируса, передает Tengrinews.kz.

Ранее главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов утвердил новые сроки обязательной вакцинации сотрудников. В срок до 10 августа 2021 года работникам различных организаций необходимо получить первый компонент прививки, до 1 сентября 2021 года — второй компонент.

Невакцинированным сотрудникам, которым нужно быть на рабочем месте, нужно еженедельно проходить платное ПЦР-тестирование. Как заявлял ранее министр здравоохранения Алексей Цой, платить за тесты придется самим сотрудникам или их работодателям.

Вакцинацию не нужно проходить лицам, имеющим постоянные медицинские противопоказания, и переболевшим коронавирусом в течение последних трех месяцев. Этим категориям людей нужны подтверждающие документы.

Проверки начнутся 1 сентября, но алгоритма еще нет

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана, проверки будут осуществляться с 1 сентября после вступления в силу требования по второму компоненту (работникам необходимо получить второй компонент вакцины до 1 сентября).

Как заявил официальный представитель Комитета санэпидконтроля Минздрава Ержан Байтанаев, пока проверок не будет.

«С 1 сентября будем проверять сразу вакцинацию обеими дозами. Так что есть возможность бизнесу полностью до 1 сентября провакцинировать своих сотрудников сферы услуг», — сказал Ержан Байтанаев.

По его словам, алгоритм проверок разрабатывается Минздравом и другими госорганами.

«Алгоритм будет вноситься на рассмотрение Межведомственной комисии по нераспространению коронавирусной инфекции, где будет приниматься решение», — добавил Байтанаев.

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