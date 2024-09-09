Проверки проведут в казахстанских школах

По поручению Главы Правительства в месячный срок во всех школьных столовых республики проведут мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Мера направлена на усиление мер обеспечения безопасности школьного питания. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК.

Премьер-Министр Олжас Бектенов заслушал министров здравоохранения, просвещения, акима Мангистауской области в связи отравлением детей в селе Бесшокы Мунайлинского района.

По состоянию на сегодня, под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 госпитализированы, 2 детей — в реанимации. Состояние всех пострадавших стабильное с положительной динамикой. В связи с улучшением состояния здоровья двоих детей, находившихся в реанимации, переводят в общее отделение. В настоящее время все дети, обратившиеся с симптомами отравления, получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, в том числе психологическую. На месте работают представители Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК.

Ведется работа по оказанию мер поддержки пострадавших и их семей. Круглосуточно работает штаб. Для усиления мер по локализации и ликвидации вспышки в регион направлены специалисты филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения».

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