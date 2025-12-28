Расширенные полномочия с 1 января 2026 года
С 1 января 2026 года органы государственных доходов Казахстана получат расширенные полномочия по контролю за физическими и юридическими лицами, получающими иностранное финансирование. Об этом говорится в ответе на депутатский запрос, предоставленном заместителем премьер-министра – министром культуры и информации Аидой Балаевой, передает tengrinews.kz
В рамках нового Налогового кодекса налоговые органы смогут проводить проверки и рейдовые мероприятия в отношении:
- организаций;
- физических лиц,
которые получают деньги или имущество от:
- иностранных государств;
- международных и зарубежных организаций;
- иностранных граждан и лиц без гражданства.
Зачем вводят новые меры
Новые инструменты контроля направлены на:
- установление целей расходования иностранного финансирования;
- проверку соблюдения налогового законодательства;
- обеспечение полноты уплаты налогов в бюджет.
В правительстве подчёркивают, что меры нацелены на повышение прозрачности финансовых потоков и находятся под постоянным контролем уполномоченных органов.
Уже действующая система отчётности
В Казахстане уже работает система отчётности для:
- неправительственных организаций;
- филиалов международных НПО;
- физических лиц, получающих иностранную помощь.
Эти субъекты обязаны регулярно предоставлять финансовые и статистические данные в уполномоченные органы. На основе этой отчётности формируется реестр лиц, получающих иностранное финансирование.
Сейчас в реестре числятся 186 физических и юридических лиц, реализующих проекты за счёт зарубежной поддержки. Реестр публикуется на интернет-ресурсе органов государственных доходов дважды в год .
Что изменится с 2026 года
С 2026 года реестр будет расширен и детализирован. В нём дополнительно появятся сведения:
- об источниках (донорах) финансирования;
- о суммах полученных средств;
- о коммерческих и некоммерческих организациях, а также гражданах Казахстана, получающих иностранное финансирование.
Расширенная версия реестра с данными за второе полугодие 2025 года планируется к публикации в марте 2026 года.
Штрафы и возможная уголовная ответственность
За непредставление, несвоевременную подачу либо искажение сведений о получении иностранной помощи предусмотрены штрафы для физических лиц и некоммерческих организаций в размере от 50 до 250 МРП.
В случаях умышленного уклонения от уплаты налогов в крупном размере может наступить и уголовная ответственность.
