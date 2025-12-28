Расширенные полномочия с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года органы государственных доходов Казахстана получат расширенные полномочия по контролю за физическими и юридическими лицами, получающими иностранное финансирование. Об этом говорится в ответе на депутатский запрос, предоставленном заместителем премьер-министра – министром культуры и информации Аидой Балаевой, передает tengrinews.kz

В рамках нового Налогового кодекса налоговые органы смогут проводить проверки и рейдовые мероприятия в отношении:

организаций;

физических лиц,

которые получают деньги или имущество от:

иностранных государств;

международных и зарубежных организаций;

иностранных граждан и лиц без гражданства.

Зачем вводят новые меры

Новые инструменты контроля направлены на:

установление целей расходования иностранного финансирования;

проверку соблюдения налогового законодательства;

обеспечение полноты уплаты налогов в бюджет.

В правительстве подчёркивают, что меры нацелены на повышение прозрачности финансовых потоков и находятся под постоянным контролем уполномоченных органов.

Уже действующая система отчётности

В Казахстане уже работает система отчётности для:

неправительственных организаций;

филиалов международных НПО;

физических лиц, получающих иностранную помощь.

Эти субъекты обязаны регулярно предоставлять финансовые и статистические данные в уполномоченные органы. На основе этой отчётности формируется реестр лиц, получающих иностранное финансирование.

Сейчас в реестре числятся 186 физических и юридических лиц, реализующих проекты за счёт зарубежной поддержки. Реестр публикуется на интернет-ресурсе органов государственных доходов дважды в год .

Что изменится с 2026 года

С 2026 года реестр будет расширен и детализирован. В нём дополнительно появятся сведения:

об источниках (донорах) финансирования;

о суммах полученных средств;

о коммерческих и некоммерческих организациях, а также гражданах Казахстана, получающих иностранное финансирование.

Расширенная версия реестра с данными за второе полугодие 2025 года планируется к публикации в марте 2026 года.

Штрафы и возможная уголовная ответственность

За непредставление, несвоевременную подачу либо искажение сведений о получении иностранной помощи предусмотрены штрафы для физических лиц и некоммерческих организаций в размере от 50 до 250 МРП.

В случаях умышленного уклонения от уплаты налогов в крупном размере может наступить и уголовная ответственность.

