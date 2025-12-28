USD 504.6 EUR 594.27 RUB 6.48

Проверки, рейды: с 2026 года казахстанские налоговики получат новые полномочия

— Сегодня, 18:06
Изображение для новости: Проверки, рейды: с 2026 года казахстанские налоговики получат новые полномочия

Расширенные полномочия с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года органы государственных доходов Казахстана получат расширенные полномочия по контролю за физическими и юридическими лицами, получающими иностранное финансирование. Об этом говорится в ответе на депутатский запрос, предоставленном заместителем премьер-министра – министром культуры и информации Аидой Балаевой, передает tengrinews.kz

В рамках нового Налогового кодекса налоговые органы смогут проводить проверки и рейдовые мероприятия в отношении:

  • организаций;
  • физических лиц,

которые получают деньги или имущество от:

  • иностранных государств;
  • международных и зарубежных организаций;
  • иностранных граждан и лиц без гражданства.

Зачем вводят новые меры

Новые инструменты контроля направлены на:

  • установление целей расходования иностранного финансирования;
  • проверку соблюдения налогового законодательства;
  • обеспечение полноты уплаты налогов в бюджет.

В правительстве подчёркивают, что меры нацелены на повышение прозрачности финансовых потоков и находятся под постоянным контролем уполномоченных органов.

Уже действующая система отчётности

В Казахстане уже работает система отчётности для:

  • неправительственных организаций;
  • филиалов международных НПО;
  • физических лиц, получающих иностранную помощь.

Эти субъекты обязаны регулярно предоставлять финансовые и статистические данные в уполномоченные органы. На основе этой отчётности формируется реестр лиц, получающих иностранное финансирование.

Сейчас в реестре числятся 186 физических и юридических лиц, реализующих проекты за счёт зарубежной поддержки. Реестр публикуется на интернет-ресурсе органов государственных доходов дважды в год .

Что изменится с 2026 года

С 2026 года реестр будет расширен и детализирован. В нём дополнительно появятся сведения:

  • об источниках (донорах) финансирования;
  • о суммах полученных средств;
  • о коммерческих и некоммерческих организациях, а также гражданах Казахстана, получающих иностранное финансирование.

Расширенная версия реестра с данными за второе полугодие 2025 года планируется к публикации в марте 2026 года.

Штрафы и возможная уголовная ответственность

За непредставление, несвоевременную подачу либо искажение сведений о получении иностранной помощи предусмотрены штрафы для физических лиц и некоммерческих организаций в размере от 50 до 250 МРП.

В случаях умышленного уклонения от уплаты налогов в крупном размере может наступить и уголовная ответственность.



