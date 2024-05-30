Проверку скоростного режима введут на дорогах в Казахстане: в МВД обратились к водителям

Сразу на нескольких трассах Казахстана собираются запустить аппаратный комплекс для проверки скоростного режима. Водителей призвали соблюдать правила, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Аппаратный комплекс для проверки скоростного режима запустят на нескольких трассах Казахстана, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

«МВД совместно с Комитетом автомобильных дорог и АО «НК» КазАвтоЖол» с 2023 года проводится реализация сервиса по использованию на загородных трассах камер для фиксации нарушений скоростного режима. В прошлом году было установлено 33 программно-аппаратных комплекса ZEREK-2. Данная работа продолжается», — сообщил начальник департамента — официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев. Так, 20 мая планируется запуск 21 комплекса на автомобильных дорогах:

Павлодар — Калбатау;

Бейнеу — Акжигит;

Уральск — Самара;

Павлодар — Омск;

Уральск — Саратов.

С этого периода на указанных трассах комплексы ZEREK-2 уже будут работать в штатном режиме. Между тем в МВД призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями. Напомним, что Zerek-2 к августу прошлого года был готов к работе на автодорогах: Шымкент — Кызылорда; Шымкент — граница Узбекистана; Шымкент — Тараз; Тараз — Кайнар; Қонаев — Талдыкорган; Астана — Павлодар.

Ранее в мажилисе сообщили, что в Казахстане планируется ввести среднюю скорость движения, которая будет высчитываться автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом. При этом за превышение «средней скорости» новый вид ответственности вводиться не будет.

Отмечается, что действующая 592 статья КоАП уже предусматривает наказание в виде штрафа в размере 10 МРП за превышение установленной скорости движения на величину от 10 до 20 км/ч.

@Автор: Айбекова Сауле

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.