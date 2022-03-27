Проверку знаний школьников проведут в Костанайской области

Методом случайного отбора минобразования и науки уже определило 55 школ региона, в которых пройдет мониторинг качества знаний.

С 2007 года в Казахстане министерством образования и науки проводится внешняя оценка учебных достижений среди учеников четвертых и девятых классов. Сокращенно это тестирование называли «ВОУД». В 2021- году ВОУД заменили мониторингом образовательных достижений обучающихся. Однако, в прошлом году тестирование не проводили из-за пандемии. В этом минобразования и науки уже определило путем случайного отбора организации образования, которые примут участие в новой форме контроля.

«В нашей Костанайской области в этот список попали 55 школ из 13 регионов области, то есть не все 20 регионов будут принимать участие кк мы сокращенно говорим в МОДО. Будут принимать участие порядка 6200 детей, ели быть точнее то это 6276 детей», — сообщила руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова.

Мониторинг образовательных достижений будет проходить в виде компьютерного тестирования. Для четвероклашек он пройдет по трем направлениям — грамотность чтения, а также математическая и естественно-научная грамотность.

«В 9-х классах 75 тестовых заданий. Грамотность чтения проверяется. Здесь будет по 10 вопросов по казахскому, русскому и английскому языку. А также математическая и естественно-научная грамотность. В естественно-научную грамотность входит физика, химия, биология и география. Время выполнения, соответственно, больше — 150 минут», — отметила Зауре Байменова.

О том, что в этом году мониторинг будет проведен, педагоги знали с начала учебного года. Поэтому и готовиться к нему начали еще с сентября. На учениках результаты теста, отмечает Зауре Байменова, никоим образом не отразятся. Главная его задача — оценить, насколько усвоили программу начального и среднего звена школьники.

«Здесь хотелось бы сказать, что это не влияет на итоговую оценку за четверть или за год. Определенные анализы, конечно же, будут делаться. Но эти анализы будут делаться для того ,чтобы посмотреть, по каким направлениям, по каким предметам есть пробелы, на что необходимо обратить внимание», — сообщила руководитель управления.

Мониторинг образовательных достижений для учеников двадцати восьми городских и двадцати семи сельских школ региона начнут проводить уже в апреле.

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