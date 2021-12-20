Провести налоговую амнистию для владельцев неиспользуемых авто предложили в Казахстане

Министр финансов Ерулан Жамаубаев предложил провести налоговую амнистию для владельцев неиспользуемых авто, передаетTengrinews.kz.

На правительственном часе в Мажилисе депутат Жулдыз Сулейменова отметила, что более 10 тысяч физических лиц через приложение e-salyq Azamat подали заявки на корректировку налога на транспорт.

«Речь идет об отражении некорректных сумм налога, выставлении недоимок лицам, у которых отсутствуют объекты налогообложения, и ряд других вопросов. При этом, отвечая, почему случается сбой, министерства отвечают, что никаких ошибок нет, все работает корректно. МВД утверждает, что с их стороны все данные передаются вовремя и корректно, а Минфин считает, что ошибок в расчетах не допускает. В итоге перевод стрелок по проблеме транспортного налога его не решает. Прошу ответить, в чем все-таки причина допускаемых ошибок?» — сказала Сулейменова.

Глава Минфина ответил, что оба министерства актуализировали около миллиона данных без участия налогоплательщиков.