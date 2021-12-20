USD 435.54
EUR 490.85
RUB 5.9
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. Провести налоговую амнистию для владельцев неиспользуемых авто предложили в Казахстане

Провести налоговую амнистию для владельцев неиспользуемых авто предложили в Казахстане

Vinkmag ad

Министр финансов Ерулан Жамаубаев предложил провести налоговую амнистию для владельцев неиспользуемых авто, передаетTengrinews.kz.

На правительственном часе в Мажилисе депутат Жулдыз Сулейменова отметила, что более 10 тысяч физических лиц через приложение e-salyq Azamat подали заявки на корректировку налога на транспорт.

«Речь идет об отражении некорректных сумм налога, выставлении недоимок лицам, у которых отсутствуют объекты налогообложения, и ряд других вопросов. При этом, отвечая, почему случается сбой, министерства отвечают, что никаких ошибок нет, все работает корректно. МВД утверждает, что с их стороны все данные передаются вовремя и корректно, а Минфин считает, что ошибок в расчетах не допускает. В итоге перевод стрелок по проблеме транспортного налога его не решает. Прошу ответить, в чем все-таки причина допускаемых ошибок?» — сказала Сулейменова.

Глава Минфина ответил, что оба министерства актуализировали около миллиона данных без участия налогоплательщиков.

«Здесь очень много ошибок было допущено. И за счет приложения e-salyq Azamat мы знаем, какие проблемы имеются. Основной вопрос — это то, что люди перепродают друг другу посредством доверенности и не снимают с учета. Есть еще краденые автомобили. Часть населения переезжает в другие государства, продают через доверенность и не снимают с учета. И такие проблемы имеют место, мы это признаем. Мы с МВД проводим соответствующую работу. Есть еще, например, умершие граждане или те, кто переехал на ПМЖ в другие государства в 60-70-е годы, как вы знаете. Есть старые автомобили, они либо не эксплуатируются, либо попавшие в ДТП, являются непригодными, и их на запчасти пускают. По ним мы даем предложение в правительство, возможно, надо провести амнистию. Вы знаете, что их уже и в наличии-то нет. И мы с МВД такую работу проводим», — заявил Ерулан Жамаубаев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Сколько дней отдохнут школьники на зимних каникулах
Следующая новость

Кто в Казахстане получает больше полумиллиона тенге