Провести налоговую амнистию для владельцев неиспользуемых авто предложили в Казахстане

Министр финансов Ерулан Жамаубаев предложил провести налоговую амнистию для владельцев неиспользуемых авто, передаетTengrinews.kz.
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На правительственном часе в Мажилисе депутат Жулдыз Сулейменова отметила, что более 10 тысяч физических лиц через приложение e-salyq Azamat подали заявки на корректировку налога на транспорт.
«Речь идет об отражении некорректных сумм налога, выставлении недоимок лицам, у которых отсутствуют объекты налогообложения, и ряд других вопросов. При этом, отвечая, почему случается сбой, министерства отвечают, что никаких ошибок нет, все работает корректно. МВД утверждает, что с их стороны все данные передаются вовремя и корректно, а Минфин считает, что ошибок в расчетах не допускает. В итоге перевод стрелок по проблеме транспортного налога его не решает. Прошу ответить, в чем все-таки причина допускаемых ошибок?» — сказала Сулейменова.
Глава Минфина ответил, что оба министерства актуализировали около миллиона данных без участия налогоплательщиков.
«Здесь очень много ошибок было допущено. И за счет приложения e-salyq Azamat мы знаем, какие проблемы имеются. Основной вопрос — это то, что люди перепродают друг другу посредством доверенности и не снимают с учета. Есть еще краденые автомобили. Часть населения переезжает в другие государства, продают через доверенность и не снимают с учета. И такие проблемы имеют место, мы это признаем. Мы с МВД проводим соответствующую работу. Есть еще, например, умершие граждане или те, кто переехал на ПМЖ в другие государства в 60-70-е годы, как вы знаете. Есть старые автомобили, они либо не эксплуатируются, либо попавшие в ДТП, являются непригодными, и их на запчасти пускают. По ним мы даем предложение в правительство, возможно, надо провести амнистию. Вы знаете, что их уже и в наличии-то нет. И мы с МВД такую работу проводим», — заявил Ерулан Жамаубаев.
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