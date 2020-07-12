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Провизорный госпиталь развернут на базе санатория в Костанайской области

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11 июля в связи с высокой востребованностью провизорных коек в Костанае (460 ) принято решение об открытии провизорного госпиталя на базе санатория «Дружба» .

Стационар укомплектован сотрудниками, завезен кислород, все необходимое оборудование и медицинские инструменты, лекарства. В 20.00 были приняты первые пациенты. Координационный центр этого провизорного госпиталя — областная больница.
Провизорный развернут на 100 коек.

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