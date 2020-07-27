Проводят свадьбы и беташар. О нарушениях в локдаун сообщили в полиции Костанайской области

Для обеспечения режима карантина в период режима локдауна дополнительно задействуются около 700 сотрудников полиции, выставляются пешие посты в областном центре, городах и районных центрах области. Всего с 5 июля 1326 нарушений режима карантина большая часть, из которых приходится на Костанай-444, в Рудном-141, в Аркалыке- 90, в Житикаре 136 нарушений, в Костанайском районе-115, в Аулиекольском — 62 и в Лисаковске- 61, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Так, в будние дни сотрудниками полиции выявляется в среднем 30 нарушений ежедневно. Основная масса — нарушение масочного режима, отсутствие перчаток, а так же нахождение граждан в парках, скверах и набережных. В период выходных дней количество выявленных нарушений увеличивается в 4,5 раза.

В ходе проведения рейдовых мероприятий вечером 23 июля в Костанае выявлен факт деятельности без разрешения в период карантина сауны «Моджо», расположенной по ул. Хакимжановой. В отношении владельца, материал для привлечения к административной ответственности, направлен в управление по контролю качества и безопасности товаров и услуг по Костанаю.

Выявлен факт проведения в Костанае торжественного мероприятия. Вечером 25 июля по улице Дулатова в съемном коттедже житель Костаная проводил свадьбу.

25 июля в Костанае установлено, что в период локдауна работали рестораны «Тобол» и «Ферст».

26 июля мониторинговой группой выявлен факт проведения в селе Амангельды мероприятия беташар с приглашением родственников и соседей.

В отношении нарушителей собран материал по статье Кодекса об адмнарушениях.

Также рейдовыми мероприятиями за период карантина выявлен 1 факт незаконной реализации лекарств и 31 факт реализации медикаментов по завышенным ценам.

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