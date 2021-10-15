Проводник украл у пассажира смартфон из-под подушки

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Проводник поезда КТЖ, следовавшего из Нур-Султана в Уральск, украл у пассажира мобильный телефон, сообщили в департаменте полиции на транспорте, передает informburo.kz
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В линейное отделении полиции на станции Тобол обратился 45-летний житель Акмолинской области. Пассажир в заявлении указал, что гаджет вытащили из-под подушки, пока он спал.
«Сотрудники транспортной полиции установили, что это был проводник одного из вагонов. 26-летний мужчина, воспользовавшись крепким сном потерпевшего, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, похитил сотовый телефон известной марки. Ущерб составил почти 100 тысяч тенге», – сообщили в полиции.
Когда телефон искали, проводник помогал в поисках.
Уголовное дело прекратили, так как мужчина вернул пассажиру телефон. В компанию, в которой работает проводник, представили письмо о привлечении его к дисциплинарной ответственности и проведении разъяснительных работ с начальниками поездных бригад.
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