Проводникам, изнасиловавшим пассажирку «Тальго», ужесточили наказание

В костанайском суде вынесли приговор подсудимым по делу об изнасиловании в поезде «Тальго».

На скамье подсудимых двое. Каждому из них суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

26 июля текущего года двум проводникам поезда 97/98 Нур-Султан — Актобе вынесли приговор в суде Костаная. Они были признаны виновными и приговорены к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в учреждении средней безопасности. Их обвиняли в изнасиловании пассажирки в купе поезда 26 сентября 2018 года. Суд проходил в закрытом режиме. Общественница Дина Смаилова — Не молчи.kz на своей странице Facebook рассказала о произошедшем.

По ее словам, молодая женщина возвращалась из Нур-Султана в Актобе, купила билеты на «Тулпар-Тальго». Изначально в ее купе сидел пассажир. Но когда женщина поужинала в ресторане и вернулась, в ее купе уже находился одетый в трико и майку проводник. Он сообщил, что отселил соседа и пил пиво. Женщина неоднократно просила проводника уйти, пока не добилась своего. После чего закрыла дверь на ключ и легла спать. Примерно в 4 часа утра она проснулась, так как на ней лежал мужчина. В нем пассажирка узнала того самого проводника, который открыл дверь своим ключом.

— Женщину охватил ужас, началась паническая атака. Она не могла ни дышать, ни двигаться, ни кричать. Она от страха закрыла лицо руками, ожидая ударов в лицо. Проводник закончил и ушел, прикрыв дверь. Потерпевшая от полученного шока лежала не двигаясь. В это время зашел другой проводник, лег на потерпевшую и совершил те же действия. Когда он ушел, потерпевшая набралась сил и хотела закрыться, чтобы больше никто не вошел. Но проводник вернулся, потому что забыл мобильный телефон. От страха снова быть изнасилованной, потерпевшая вступила с ним в борьбу. Он нанес ей несколько ударов и ушел (…), — рассказывала Смаилова.

22 августа Костанайской областной суд отменил приговор суда первой инстанции вернул дело в прокуратуру.