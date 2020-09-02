Штраф за курение получили проводники поезда «Костанай-Алматы»

Транспортные полицейские оштрафовали четырех сотрудников ж/д организации за административные правонарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

«С начала текущего года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено более 28 400 граждан, в том числе за нарушение запрета курения в отдельных общественных местах – 1 849», — отметил начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

По словам Онала Бекиева, при проверке пассажирского поезда сообщением «Костанай-Алматы» сотрудники 1-ой роты Батальона по сопровождению пассажирских поездов установили двух проводников данного поезда, которые курили сигареты в отдельных общественных местах.

Чуть позже за курение в отдельных общественных местах были задержаны и оштрафованы двое женщин 1971 и 1963 годов рождения. Полицейскими установлено, что женщины-правонарушители являются мойщицами вагонов.

«В отношении вышеуказанных лиц составлены административные протокола по часть 1 статья 441 КоАП РК (Нарушение запрета потребления табачных изделий в отдельных общественных местах) и наложены административные взыскания в виде штрафа 15 МРП в сумме 41 670 тенге каждому. Общая сумма административных штрафов составила свыше 166 680 тенге», — добавил полковник полиции.

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