Прожиточный минимум в апреле этого года увеличился до 54 408 тенге в месяц, передает LS.

По сравнению с мартом данный показатель стал больше на 2%.

Из данных Бюро нацстатистики видно, что прожиточный минимум в Казахстане отличается по гендерному признаку. Для мужчин старше 18 лет он составил 64 759 тенге в месяц, а для женщин – 51 424 тенге. В обоих случаях рост составил 2%.

Для пенсионеров и пожилых людей уровень достиг 50 882 тенге (+1,9%), для детей в возрасте до 14 лет – 43 523 тенге (+1,7%), для юношей 14-17 лет – 68 664 тенге (+1,9%), а девушек – 52 614 тенге (+1,9%).

Также прожиточный минимум отличается по регионам.

Наибольший показатель остается в Мангистауской области – 63 117 тенге (+1,1%). Далее следуют Алматинская область – 58 987 тенге (+2,6%), Астана – 58 011 тенге (+1,8%), Восточно-Казахстанская область – 57 794 тенге (+1,7%), Алматы – 56 833 тенге (+3%), Ұлытау – 55 933 тенге (+2,1%), Акмолинская области – 54 828 тенге (+2,4%).

В Северо-Казахстанской области прожиточный минимум составил 53 509 тенге (+2,2%), Абай – 53 499 тенге (+2,1%), Карагандинской – 53 307 тенге (+1,6%), Шымкенте – 53 240 тенге (+1%), области Жетісу – 53 188 тенге (+2,2%), Жамбылской – 51 891 тенге (+1,5%), Павлодарской – 51 741 тенге (+1,5%), Туркестанской – 51 097 тенге (+1,1%).

Далее следуют Костанайская – 50 903 тенге (+1,5%), Атырауская – 50 341 тенге (+1,5%), Актюбинская – 48 791 тенге (+1,3%), Западно-Казахстанская – 48 784 тенге (+1,5%), Кызылординская области – 48 477 тенге (+1,5%).

Мальчиков в Казахстане планируют прививать новой вакциной В Казахстане могут расширить перечень тех, кому можно будет сделать прививку от вируса папилломы человека...

Жителям станет проще выбирать форму управления домами Мажилис принял во втором чтении закон с изменениями и дополнениями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и...