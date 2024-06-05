Прожиточный минимум продолжает расти в Казахстане

В мае прожиточный минимум на душу населения (ПМ) превысил 49 тыс. тенге. Этой суммы должно хватить, чтобы один человек мог покрыть свои минимальные потребности. Подробности читайте на NUR.KZ.

Региональный прожиточный минимум на душу населения, в отличие от того показателя, который ежегодно устанавливается законом «О республиканском бюджете», определяется ежемесячно. Согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам мая ПМ вырос на 0,6% за месяц и теперь составляет 49 168 тенге в среднем по Казахстану.

В теории это значит, что такой суммы должно хватить среднестатистическому казахстанцу на то, чтобы покрыть свои главные потребности: 55% суммы должно идти на продукты питания; 45% – на оплату услуг и покупки непродовольственных товаров.

При этом важно помнить, что для каждого региона определяется свой прожиточный минимум: все зависит от цен на определенный набор продуктов.

Так, например, самый высокий ПМ в мае был зафиксирован в Мангистауской области – 59 693 тенге. Следом идет Астана – 53 769 тенге, а замыкает тройку лидеров Алматы – 52 295 тенге. В Шымкенте этот показатель составляет 49 064 тенге, а в Актюбинской области был зафиксирован самый небольшой прожиточный минимум – всего 44 020 тенге.

Региональный прожиточный минимум в мае. Источник: Бюро национальной статистики Также ПМ сильно зависит от возраста и пола. Например, для детей до 13 лет показатель составляет лишь 39 800 тенге. Для юношей в возрасте от 14 до 17 лет ПМ составляет 62 104 тенге, а для девушек – лишь 47 589 тенге. У мужчин старше 18 лет прожиточный минимум в мае составил 58 387 тенге, а у женщин этой возрастной группы – 46 355 тенге.

У пожилых граждан показатель заметно ниже – 45 954 тенге. Напомним, в начале года эксперты, проанализировав январские цены на продукты питания, выяснили, что среднестатистическому казахстанцу потребуется примерно 40 280 тенге в месяц, чтобы обеспечить себя более или менее здоровым питанием.

@Автор: Илья Манаев

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