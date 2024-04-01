Прожиточный минимум снова вырос в Казахстане

на еду — 26 781 тенге;

на другие товары и платные услуги — 21 911 тенге.

В теории на эти деньги среднестатистический казахстанец может приобрести на весь месяц продукты из продовольственной корзины, куда входит 43 наименования, в том числе мясо, рыба, молоко, яйца и многое другое. Но количество этих продуктов измеряется не с излишком, а в минимальной дозировке, которая необходима для жизнедеятельности человека.