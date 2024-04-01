Прожиточный минимум снова вырос в Казахстане

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В Казахстане продолжает расти сумма, необходимая для покрытия минимальных потребностей человека. В марте она составила 48 692 тенге. На что ее должно хватить, узнали журналисты NUR.KZ.
Цены продолжают расти. По итогам февраля годовая инфляция в стране составила 9,3%. Это в свою очередь влияет и на такой показатель, как региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ). Это денежная сумма, необходимая среднестатистическому казахстанцу, чтобы удовлетворить свои минимальные потребности.
Напомним, этот показатель рассчитывается каждый месяц, и для каждого региона он свой — все зависит от цен на определенный набор продуктов питания. Так, согласно данным Бюро национальной статистики, в марте прожиточный минимум в среднем по республике составил 48 692 тенге — за месяц он вырос на 0,7%, а за год — на 5,02%.
По расчетам, 55% этой суммы должны идти на самые необходимые для поддержания жизнедеятельности человека продукты питания, а остальные 45% — на покупку непродовольственных товаров и оплату услуг. То есть:
- на еду — 26 781 тенге;
- на другие товары и платные услуги — 21 911 тенге.
В теории на эти деньги среднестатистический казахстанец может приобрести на весь месяц продукты из продовольственной корзины, куда входит 43 наименования, в том числе мясо, рыба, молоко, яйца и многое другое. Но количество этих продуктов измеряется не с излишком, а в минимальной дозировке, которая необходима для жизнедеятельности человека.
Где самая дорогая жизнь
В региональном разрезе самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Мангистауской области — 59 404 тенге. Это сразу на 36,21% больше, чем в Актюбинской области, где установлен самый низкий ПМ — 43 611 тенге.
В Астане для того, чтобы покрыть минимальные потребности, казахстанцу нужно 53 173 тенге в месяц, в Алматы — 51 615 тенге, а в Шымкенте — 48 545 тенге.
Стоит также отметить, что величина прожиточного минимума отличается в зависимости от возраста и пола человека. Например, в среднем по Казахстану у мужчин он выше (57 802 тенге), чем у женщин (45 887 тенге).
У детей до 13 лет ПМ составляет 39 451 тенге, а у пенсионеров — 45 525 тенге. При этом очень большая разница в зависимости от пола зафиксирована у подростков в возрасте от 14 до 18 лет — юношам нужно в среднем 61 546 тенге, а девушкам — 47 163 тенге.
Напомним, ранее аналитики, проанализировав январские цены на продукты питания, выяснили, что среднестатистическому казахстанцу потребуется примерно 40 280 тенге в месяц, чтобы обеспечить себя более-менее здоровым питанием. Это намного больше, чем рассчитано прожиточным минимумом.
@Автор: Илья Манаев