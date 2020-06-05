Прожиточный минимум увеличился в Казахстане — исследование

Размер прожиточного минимума в Казахстане увеличился на 13 процентов за год и достиг 32 тысяч тенге. Наибольший прожиточный минимум в Мангистауской области, 37 тысяч тенге, наименьший — в Западно-Казахстанской, 29 тысяч тенге, приводит данные Finprom.kz.

Величина прожиточного минимума в мае текущего года сложилась в размере 32,1 тысячи тенге — на 13,4 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (28,3 тысячи тенге). В свою очередь, индекс потребительских цен составил 6,7 процента.

В структуре прожиточного минимума продовольственные товары заняли 17,7 тысячи тенге, непродовольственные товары и услуги — 14,5 тысячи тенге.

В возрастной разбивке прожиточный минимум, рассчитанный на детей до 13 лет, составил 26 тысяч тенге, на юношей 14–17 лет — 40,5 тысячи тенге, на девочек 14–17 лет — 31,1 тысячи тенге. Прожиточный минимум для трудоспособного населения сложился следующим образом: для мужчин — 38,1 тысячи тенге, для женщин — 30,3 тысячи тенге. Величина прожиточного минимума для пенсионеров и пожилых людей достигла 30 тысяч тенге.

В мае 2020 года самый высокий уровень прожиточного минимума традиционно наблюдался в Мангистауской области: 37,3 тысячи тенге — на 16,2 процента больше среднереспубликанского уровня. В Нур-Султане и Алматы прожиточный минимум составил 37,2 тысячи и 35,8 тысячи тенге, соответственно, что на 15,7 процента и 11,5 процента больше по сравнению со средним значением по РК. Также в топ-5 регионов вошли Алматинская (32,7 тысячи тенге) и Восточно-Казахстанская (32 тысячи тенге) области.

В целом по стране только в четырех регионах величина прожиточного минимума превышает среднереспубликанское значение.

Наименьший размер прожиточного минимума наблюдается в Западно-Казахстанской (28,7 тысячи тенге), Актюбинской (28,7 тысячи тенге) и Павлодарской (28,8 тысячи тенге) областях.

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