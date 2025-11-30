В ноябре текущего года величина прожиточного минимума в Казахстане составила 56 675 тенге, что на 9,7% меньше по сравнению с октябрём, сообщает портал LS.
По расчётам, потребительская корзина для мужчин старше 18 лет оценивается в 67 331 тенге в месяц (снижение на 8,6%), для женщин — в 53 470 тенге (-8,5%).
Для пенсионеров и пожилых граждан прожиточный минимум в ноябре составил 53 049 тенге (-8,5%), для детей до 14 лет — 45 595 тенге, при этом именно у этой категории зафиксировано наиболее существенное падение показателя — на 17,6%.
Юношам в возрасте 14–17 лет в среднем требуется 71 654 тенге в месяц (-8,4%), девушкам того же возраста — 54 906 тенге (-8,4%).
Заметна и региональная дифференциация. Самый высокий прожиточный минимум сохраняется в Мангистауской области — 66 667 тенге, однако и там показатель уменьшился на 11,1% за месяц. Далее следуют Алматинская область — 61 631 тенге (-7,3%) и Астана — 60 551 тенге (-10,1%).
Во Восточно-Казахстанской области прожиточный минимум снизился до 59 929 тенге (-10,5%), в Алматы — до 59 358 тенге (-10,7%). В областях Ұлытау и Абай он составил 57 892 тенге (-8,7%) и 56 312 тенге (-11,5%) соответственно.
В Шымкенте величина прожиточного минимума достигла 55 987 тенге (-10,2%), в Акмолинской области — 55 962 тенге (-9,8%), в Северо-Казахстанской — 55 541 тенге (-9,6%), в Жетысу — 55 251 тенге (-8,9%), в Жамбылской — 54 862 тенге (-7,8%), в Карагандинской — 54 443 тенге (-9,4%), в Костанайской — 53 849 тенге (-9,7%).
В Туркестанской области прожиточный минимум составил 53 367 тенге (-7,6%), в Павлодарской — 53 117 тенге (-9,6%), в Атырауской — 52 118 тенге (-10,4%).
Наименьшие значения показателя отмечены в Кызылординской области — 50 734 тенге (-9%), Западно-Казахстанской — 50 439 тенге (-11,2%) и Актюбинской — 50 290 тенге (-12,9%).
