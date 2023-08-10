Прожиточный минимум в Казахстане вырос

В июле 2023 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в РК составила 49,5 тыс. тенге — на 10,5% больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

В аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 44,8 тыс. тенге, годовой рост — на 16,4%.

Наибольший размер прожиточного минимума традиционно пришёлся на Мангистаускую область: 62,2 тыс. тенге — на 13,5% больше, чем годом ранее. Показатель в лидирующей области на 25,8% превысил средний по стране.

На второй строчке расположилась Астана (56,4 тыс. тг), на третьей — Восточно-Казахстанская область (52,4 тыс. тг). В этих регионах величина прожиточного минимума превысила среднее значение по республике на 14,1% и на 6% соответственно. В топ-5 регионов также вошли Алматы и Павлодарская область: 51,2 тыс. и 49,4 тыс. тг соответственно. Только в 4 из 20 регионов страны величина прожиточного минимума превысила среднереспубликанское значение. Наименьшая величина прожиточного минимума наблюдалась в Кызылординской (44,3 тыс. тг), Туркестанской (44,4 тыс. тг) и Актюбинской (45,2 тыс. тг) областях. В разрезе возрастов наименьшая величина прожиточного минимума среди мужчин и мальчиков была зафиксирована для детей в возрасте 0,5−1 года (32,5 тыс. тг), наибольшая — для подростков в возрасте 14−17 лет (62,6 тыс. тг). Среди женщин и девочек наименьшая величина прожиточного минимума была установлена также для детей в возрасте 0,5−1 года (30,5 тыс. тг), наибольшая — для девочек в возрасте 14−17 лет (47,9 тыс. тг). Прожиточный минимум для мальчиков и мужчин во всех возрастных категориях заметно превосходит показатели для девочек и женщин. В июле текущего года разница в пользу мужчин в зависимости от возрастной категории варьировалась от 1,9% до 30,5%.

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