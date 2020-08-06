Прожиточный минимум за месяц сократился в Казахстане

Прожиточный минимум за месяц сократился на 0,8%, сообщает alau.kz со ссылкой на finprom.kz
Инфляция за этот же период составила 0,3%
В июле текущего года величина прожиточного минимума составила 33,7 тыс. тг — на 13,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом по сравнению с предыдущим месяцем величина прожиточного минимума сократилась на 0,8%. Для справки: цены на товары и услуги в июле увеличились на 7,1% за год и на 0,3% — за месяц.
В структуре прожиточного минимума стоимость продуктов питания составила 18,5 тыс. тг, непродовольственных товаров и услуг — 15,2 тыс. тг.
В разрезе регионов традиционно наибольшая величина прожиточного минимума приходится на Мангистаускую область: 39,8 тыс. тг — на 18,1% больше, чем в среднем по республике. В Нур-Султане прожиточный минимум составил 39,3 тыс. тг (на 16,6% больше среднереспубликанского значения). Величина прожиточного минимума в Алматы достигла 36,5 тыс. тг (на 8,4% больше среднереспубликанского значения).
В ТОП-5 регионов также вошли Восточно-Казахстанская (34,3 тыс. тг) и Алматинская (33,6 тыс. тг) области. Стоит отметить, что только в первых четырёх регионах страны величина прожиточного минимума превышает среднее значение по республике.
Наименьшие показатели прожиточного минимума зафиксированы в Жамбылской (30,3 тыс. тг), Западно-Казахстанской (30,4 тыс. тг) и Актюбинской (30,8 тыс. тг) областях.
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