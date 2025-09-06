В Казахстане продолжается масштабная цифровая трансформация здравоохранения. Министерством здравоохранения реализуется архитектура экосистемы E-Densaulyq, которая объединит существующие 17 информационных систем в 6 ключевых компонентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Ядром экосистемы станет Единое хранилище медицинских данных, где будут аккумулированы все медицинские данные граждан за счет интеграции с медицинскими информационными системами независимо от форм собственности.

К 2026 году граждане получат полноценный доступ к своим электронным паспортам здоровья, а принцип «данные за пациентом» позволит сделать медицину прозрачной и управляемой.

Ключевые компоненты экосистемы:

● регистр прикрепления населения

● система управления ресурсами здравоохранения (учет кадров, оборудования, лицензий)

● ИС лекарственного обеспечения

● Единая система оплаты медицинской помощи

К слову, единая система оплаты работает с июля этого года по всей стране. Она обеспечивает 100% мониторинг оказанных услуг. В новой системе алгоритмы выявления нарушений автоматизированы, а возражения медорганизаций рассматриваются экспертами в экстерриториальном формате.

На следующем этапе запускается Система управления ресурсами здравоохранения, которая позволит планировать развитие инфраструктуры с учетом кадров, техники и медицинского оборудования.

Все IT-решения нацелены на три категории пользователей:

Для граждан:

● 8 медицинских справок переведены в цифровой формат, 5 из них полностью без бумажной альтернативы;

● 80% пациентов получают лекарства в рамках АЛО через цифровой сервис «Социальный кошелек»;

● 3,5 млн пациентов обеспечены персонализированным расчетом потребности в лекарствах.

Для медицинских работников:

● снижение нагрузки на персонал до 40% за счет интеграции систем и сокращения дублирующих действий;

● 147 медорганизаций участвуют в пилоте телемедицины, включая помощь жителям села;

● 2 AI-решения (CEREBRA.AI и WDSOFT) уже внедрены в практику для раннего выявления инсульта и рака молочной железы.

В ближайшее время планируется:

Охват цифровым мониторингом здоровье детей, женщин и лиц на динамическом наблюдении;

Трансформация обеспечения лекарственными средствами через частные аптеки.

С 2024 года в МИС внедрена технология Face ID для идентификации пациентов. Уже 57% граждан проходят регистрацию через цифровые сервисы: Face ID, «Цифровой документ» или код пациента.

Министерство здравоохранения подчеркивает: цифровизация – это не просто IT-решения, а фундамент новой медицины: доступной, прозрачной и управляемой на основе достоверных данных.

