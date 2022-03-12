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Пшеница в Казахстане подорожала до 130 тысяч тенге за тонну

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Запрет на свободный экспорт российского зерна негативно повлияет на рынок Казахстана. Наиболее ощутимым последствием станет рост цен на пшеницу, что осложнит работу мукомолов, передаёт informburo.kz

Подорожание также коснётся продукции животноводства и птицеводства. В числе других последствий – снижение объема экспорта переработанной сельхозпродукции, сообщает Eldala.kz.

Правительство России 10 марта анонсировало ограничения на поставки зерна в страны ЕАЭС. Причина – риск перетока зерна из стран ЕАЭС на внешние рынки, экспорт на которые из России с лета прошлого года ограничен пошлинами, а с февраля 2022 – ещё и квотами. При этом ограничений на поставки в страны ЕАЭС до последнего момента не было, чем пользовались «серые» трейдеры, различными путям всё-таки отправляя российскую пшеницу в дальнее зарубежье.

«Официальный документ о запрете ожидается 17 марта, но уже сейчас известны основные параметры вводимых ограничений: запрет коснётся пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы, действие документа продлится до 31 августа. При этом отгрузки в страны ЕАЭС всё же будут возможны – по специальной лицензии правительства РФ», – пишет портал.

Однако выдавать её будут только в исключительных случаях, поэтому очевидно, что ручей российского зерна в Казахстан иссякнет. А этот объём был очень значительным: глава аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов оценивает общий объем поставок в страны ЕАЭС в 0,5 млн тонн в месяц. Причём основная часть этого импорта приходилась именно на Казахстан, который в прошлом году получил собственный урожай на треть ниже обычного. Замещать недобор и пришлось импортом из России.

«В последние месяцы нам удавалось сдерживать цены на муку и хлеб только благодаря работе на российском импортном сырье. Официально завезённая российская пшеница, с уплатой всех налогов, обходилась нам, мукомолам, на 10 тысяч тенге за тонну дешевле», – пояснила вице-президент Союза зернопереработчиков Казахстана Таисия Колегова.

Еще одним эффектом российского импорта было сдерживание цен на казахстанское зерно. Ввезённую в Казахстан из России пшеницу нельзя было импортировать за пределы ЕАЭС, её использовали в основном мукомолы и птицеводы. Но её присутствие на рынке сдерживало рост цен на казахстанское зерно, которое и шло на экспорт, в основном в Узбекистан. Российская пшеница стоила примерно 116 тысяч тенге за тонну, казахстанская – 122 тысячи. Однако сразу после появления информации о запрете поставок российского зерна рынок в Казахстане пришёл в движение – трейдеры сообщили, что элеваторы уже 11 марта начали предлагать пшеницу по 128-130 тысяч тенге за тонну. И чем меньше на рынке будет оставаться российского зерна, тем дороже будет казахстанское.

«Недорогая относительно местных цен российская пшеница сдерживала аппетиты отечественных фермеров, которые прошлой осенью установили порог безубыточности своего зерна в 110 тысяч тенге за тонну. В случае введения запрета у местных фермеров появится спекулятивное настроение. Как итог мы увидим подорожание продовольственных  товаров, произведённых из более дорогой пшеницы отечественного происхождения, а также подорожавших кормов для животноводства и птицеводства», – рассказала Таисия Колегова.

Союз зернопереработчиков говорит, что дефицит зерна для переработки мукомолы Карагандинской и Павлодарской областей ощущают уже сейчас. Это грозит остановкой мельницам, а значит – сокращением числа рабочих мест, сужением налогооблагаемой базы и уменьшением валютной выручки.

Для решения проблемы обеспечения сырьем мукомолы в очередной раз предлагают властям рассмотреть возможность введения ограничений на экспорт зерна в виде пошлины.

«Традиционные покупатели казахстанской пшеницы – Узбекистан и Таджикистан – напуганы,  и мы ждём увеличения спроса с их стороны. Поэтому считаем, что сейчас нужны срочные меры для защиты отечественной  зерноперерабатывающей отрасли», – резюмировала Таисия Колегова.

По данным официальной статистики, в 2021 году Казахстан произвёл 12 млн тонн пшеницы. Из этого объёма на 1 февраля в стране оставалось около 6,7 млн тонн. Однако Союз зернопереработчиков Казахстана сомневается в корректности этих цифр и предполагает, что реальный объём запасов намного ниже. Это также может стать причиной дальнейшего роста цен.

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