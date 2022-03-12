Пшеница в Казахстане подорожала до 130 тысяч тенге за тонну

Запрет на свободный экспорт российского зерна негативно повлияет на рынок Казахстана. Наиболее ощутимым последствием станет рост цен на пшеницу, что осложнит работу мукомолов, передаёт informburo.kz

Подорожание также коснётся продукции животноводства и птицеводства. В числе других последствий – снижение объема экспорта переработанной сельхозпродукции, сообщает Eldala.kz.

Правительство России 10 марта анонсировало ограничения на поставки зерна в страны ЕАЭС. Причина – риск перетока зерна из стран ЕАЭС на внешние рынки, экспорт на которые из России с лета прошлого года ограничен пошлинами, а с февраля 2022 – ещё и квотами. При этом ограничений на поставки в страны ЕАЭС до последнего момента не было, чем пользовались «серые» трейдеры, различными путям всё-таки отправляя российскую пшеницу в дальнее зарубежье.

«Официальный документ о запрете ожидается 17 марта, но уже сейчас известны основные параметры вводимых ограничений: запрет коснётся пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы, действие документа продлится до 31 августа. При этом отгрузки в страны ЕАЭС всё же будут возможны – по специальной лицензии правительства РФ», – пишет портал.

Однако выдавать её будут только в исключительных случаях, поэтому очевидно, что ручей российского зерна в Казахстан иссякнет. А этот объём был очень значительным: глава аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов оценивает общий объем поставок в страны ЕАЭС в 0,5 млн тонн в месяц. Причём основная часть этого импорта приходилась именно на Казахстан, который в прошлом году получил собственный урожай на треть ниже обычного. Замещать недобор и пришлось импортом из России.

«В последние месяцы нам удавалось сдерживать цены на муку и хлеб только благодаря работе на российском импортном сырье. Официально завезённая российская пшеница, с уплатой всех налогов, обходилась нам, мукомолам, на 10 тысяч тенге за тонну дешевле», – пояснила вице-президент Союза зернопереработчиков Казахстана Таисия Колегова.

Еще одним эффектом российского импорта было сдерживание цен на казахстанское зерно. Ввезённую в Казахстан из России пшеницу нельзя было импортировать за пределы ЕАЭС, её использовали в основном мукомолы и птицеводы. Но её присутствие на рынке сдерживало рост цен на казахстанское зерно, которое и шло на экспорт, в основном в Узбекистан. Российская пшеница стоила примерно 116 тысяч тенге за тонну, казахстанская – 122 тысячи. Однако сразу после появления информации о запрете поставок российского зерна рынок в Казахстане пришёл в движение – трейдеры сообщили, что элеваторы уже 11 марта начали предлагать пшеницу по 128-130 тысяч тенге за тонну. И чем меньше на рынке будет оставаться российского зерна, тем дороже будет казахстанское.

«Недорогая относительно местных цен российская пшеница сдерживала аппетиты отечественных фермеров, которые прошлой осенью установили порог безубыточности своего зерна в 110 тысяч тенге за тонну. В случае введения запрета у местных фермеров появится спекулятивное настроение. Как итог мы увидим подорожание продовольственных товаров, произведённых из более дорогой пшеницы отечественного происхождения, а также подорожавших кормов для животноводства и птицеводства», – рассказала Таисия Колегова.

Союз зернопереработчиков говорит, что дефицит зерна для переработки мукомолы Карагандинской и Павлодарской областей ощущают уже сейчас. Это грозит остановкой мельницам, а значит – сокращением числа рабочих мест, сужением налогооблагаемой базы и уменьшением валютной выручки.

Для решения проблемы обеспечения сырьем мукомолы в очередной раз предлагают властям рассмотреть возможность введения ограничений на экспорт зерна в виде пошлины.

«Традиционные покупатели казахстанской пшеницы – Узбекистан и Таджикистан – напуганы, и мы ждём увеличения спроса с их стороны. Поэтому считаем, что сейчас нужны срочные меры для защиты отечественной зерноперерабатывающей отрасли», – резюмировала Таисия Колегова.

По данным официальной статистики, в 2021 году Казахстан произвёл 12 млн тонн пшеницы. Из этого объёма на 1 февраля в стране оставалось около 6,7 млн тонн. Однако Союз зернопереработчиков Казахстана сомневается в корректности этих цифр и предполагает, что реальный объём запасов намного ниже. Это также может стать причиной дальнейшего роста цен.

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