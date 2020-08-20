Пшеницу для костанайских предприятий планируют завозить из соседних областей и России

Своего зерна для работы мукомольных предприятий в Костанайской области может не хватить. Об этом заявили чиновники от сельского хозяйства на совещании в областном акимате. Причина такой ситуации — повышенный спрос на наше зерно в странах Средней Азии и, возможно, не такой высокий урожай, как в прежние годы. Поэтому не исключается ввоз пшеницы из соседних областей республики, а также из Российской Федерации, сообщает alau.kz

За последние четыре года в Костанайской области было произведено почти 4 млн тонн муки и примерно 100 тыс. тонн макаронных изделий. Примерно 60 процентов от этого количество муки отправили на экспорт. В этом году мукомолы произвели свыше 902 тыс. тонн муки и 28 тыс. тонн макаронных изделий. Причем уже 40 процентов произведенной муки отправили на экспорт. Спрос сказывается, отмечают чиновники.

«В Афганистан за 7 месяцев 2020 года поставлено 229 тыс. тонн, Таджикистан — 22 тыс. тонн, в Туркмению — 18 тыс. тонн, Киргизию — 21 тыс. тонн. В тоже время наблюдается снижение экспорта, поставки муки в Узбекистан на 12% , на 60% в Россию и 54% в Китай. За 7 месяцев 2020 года увеличилась отгрузка муки на внутренний рынок, в другие регионы РК. В 2 раза возрос вывоз муки в Алматинскую область, в 1,8 раз в Мангыстаускую и Кызылординскую, в 1,2 раза в Акмолинскую и в Южно — Казахстанскую области»,- говорит руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Жансултан Таукенов.

Что касается зерна, то здесь ситуация иная. За 7 месяцев этого года из области экспортировано 738 тыс. тонн зерна. Это на 38% меньше уровня прошлого года. Наверстать упущенное костанайские зернотрейдеры еще могут с помощью пшеницы нового урожая. В регионе уже началась уборочная компания. Но и здесь возможно препятствие — отсутствие вагонов-зерновозов.

«Будут трудности по Средней Азии, Порт Актау там работает три судна, хранилища, но при интенсивной загруженности нужны альтернативные перевозки. Контейнеры. Пример, в прошлом году в Актобе- 2000, наши — 200. Небо и земля»,- сказал директор КФ АО «КТЖ-грузовые перевозски»-«Костанайское отделение ГП2» Вячеслав Миронов.

Акимат Костанайской области обеспокоен, как будет развиваться отрасль по переработке зерна дальше в рамках карантина? Сейчас в регионе действует 60 мукомольных предприятий, которые могут перерабатывать до 2 млн тонн зерна в год. В 2019 году мелькомбинатами было переработано лишь 45% от общего объема произведенной пшеницы. Средняя загруженность зерноперерабатывающих предприятий составила, согласно статданным, 31%, что ниже уровня 2017 года на 13,6%. Загруженность макаронных цехов упала до 80%.

«Чтобы они были загружены, главная зада и не менее 70 процентов среднем до 2 млн тонн, мы должны производить больше, налог на добавленную собственность должен оставаться у нас»,- сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Аким Костанайской области подчеркнул, что в рамках этих целей, зерновым трейдерам и мукомольным предприятиям необходимо уже сейчас заключать договоры на закуп зерна. Как отмечают чиновники от сельского хозяйства, внутреннего объема зерна в этом году может быть для этого недостаточно, так что, возможно, потребуется ввоз из соседних областей Республики, а также из Российской Федерации. По предварительным данным, в регионе намерены собрать до 4 млн тонн зерна

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