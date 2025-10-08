Наши корреспонденты неоднократно рассказывали о новом «развлечении» костанайцев. Автоматы-хватайки массово появились в магазинах и на улицах города.

Принцип работы довольно прост, оплатив 100 или 200 тенге, у вас есть одна попытка выиграть приз. Бизнес игровых автоматов — вещь не новая. Эксперты отмечают, что принцип работы таких установок практически ни чем не отличается от азартных игр. Все потому, что в процессе, вырабатывается определенная доза, так называемого, гормона счастья — дофамина, который заставляет вновь и вновь испытывать удачу.

«Конечно, сами эти аппараты они не являются гарантией того, что у каждого ребенка разовьется лудомания, допустим. Но, определенная зависимость развивается. Особенно, если у детей в анамнезе, в семье, есть какие-то, ну, такой опыт зависимости, кто-то играет, кто-то, может быть, проблемы с алкоголем или что-то еще, то есть это реально так работает», — объясняет директор регионального центра психологической поддержки управления образования Костанайской области Елена Петренко.

По этому поводу высказался и аким Костаная Марат Жундубаев.

«По моему поручению комиссия была создана по мониторингу. Нашли, выявили, это действительно самовольно установленные автоматы, разрешения никто на них не давал. На сегодняшний день уже пять автоматов с игрушками там убрали. Параллельно провели работу по демонтажу киоска, который не имел документацию, то есть не имел разрешения работать. Такая работа будет на постоянном контроле. Вообще, я хочу сказать по городу более-менее понимают, что возле крупных магазинов, возле крупных объектов бизнеса никак нельзя использовать территорию парковок для обслуживания для того, чтобы там в аренду еще кому-то сдавать киоски. Кто-то видимо не понимает. В целом понимание есть. Еще раз хочу попросить, предупредить. Будем наказывать», — отметил глава Костаная.

Сегодня в редакцию alau.kz прислали фото. Автомат был установлен на остановке «Центральный рынок». На фото автомат разбит. Под постом в инстаграм подписчики комментируют фото, и сообщают, что это не единичный случай.

«Магазин «Зеленый» точно такая же картина… Людей даже камеры не смущают.

«Причем, судя по остатку игрушек, человек забрал только ту, которую «заслужил».

«Это сколько нужно было проиграть?»

