Публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию отменяются

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области сообщает, что запланированное на 14 декабря 2021 года в 15:00 часов публичное слушание по уведомлению о предстоящем повышении предельной цены на реализацию электрической энергии с 1 января 2022 года ТОО «Костанайский Энерго Центр» отменяется.

Причина — субъект отозвал своё уведомление.