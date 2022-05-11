Публичный реестр коррупционеров может появиться в Казахстане

Антикоррупционная служба представила проект изменений в профильное законодательство, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

«В рамках концепции антикоррупционной политики Казахстана планируется внесение изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам противодействия коррупции и в Кодекс об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

В частности, в Казахстане планируется:

введение публичного реестра коррупционеров в систему мер противодействия коррупции с определением четких механизмов включения и исключения из него лиц;

с определением четких механизмов включения и исключения из него лиц; регламентация выявления и урегулирования конфликта интересов на госслужбе и в квазигоссекторе;

введение уголовной ответственности за обещание/предложение взятки ;

; совершенствование правовых механизмов ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции;

усиление ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений;

увеличение срока давности за коррупционные административные правонарушения;

отнесение некоторых статей КоАП к административным коррупционным правонарушениям;

внесение поправок в КоАП в целях присоединения к конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.

Указанные консультативные документы будут размещены на интернет-портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения, а также на интернет-ресурсе агентства.

Срок обсуждения консультативных документов составляет пятнадцать рабочих дней и продлится до 2 июня текущего года.

Отметим, что в России реестр коррупционеров был создан в 2018 году. В нем указываются имя, фамилия, отчество и должность коррупционера, название органа, из которого он был уволен, причина и дата увольнения и внесения в реестр. Помимо этого, в реестре указываются, какие нормы законодательства были нарушены.

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