Публичный реестр коррупционеров может появиться в Казахстане

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Антикоррупционная служба представила проект изменений в профильное законодательство, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.
«В рамках концепции антикоррупционной политики Казахстана планируется внесение изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам противодействия коррупции и в Кодекс об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.
В частности, в Казахстане планируется:
- введение публичного реестра коррупционеров в систему мер противодействия коррупции с определением четких механизмов включения и исключения из него лиц;
- регламентация выявления и урегулирования конфликта интересов на госслужбе и в квазигоссекторе;
- введение уголовной ответственности за обещание/предложение взятки;
- совершенствование правовых механизмов ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции;
- усиление ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений;
- увеличение срока давности за коррупционные административные правонарушения;
- отнесение некоторых статей КоАП к административным коррупционным правонарушениям;
- внесение поправок в КоАП в целях присоединения к конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.
Указанные консультативные документы будут размещены на интернет-портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения, а также на интернет-ресурсе агентства.
Срок обсуждения консультативных документов составляет пятнадцать рабочих дней и продлится до 2 июня текущего года.
Отметим, что в России реестр коррупционеров был создан в 2018 году. В нем указываются имя, фамилия, отчество и должность коррупционера, название органа, из которого он был уволен, причина и дата увольнения и внесения в реестр. Помимо этого, в реестре указываются, какие нормы законодательства были нарушены.
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