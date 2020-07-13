Номера телефонов аптек, по которым можно узнать о наличии лекарств

Телефоны аптек
- ТОО «Фармаком Импэкс» г.Костанай
87142- 540303
- ТОО «Забота Company LTD» г.Костанай
87142- 265-265 (выходной воскресенье), сайт https://zabotaltd.kz/
на сайте указана вся оперативная информация, телефоны и адреса аптек
- ТОО «Прогресс-Интертич» г.Рудный
871431-42127
- Аптека «Биосфера»
87142-545093, сайт biosfera.kz
на сайте указана вся оперативная информация, телефоны и адреса аптек
- ТОО Витайм
87142-548835, сайт cvetnaya.kz
на сайте указаны телефоны и адреса аптек
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