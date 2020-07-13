Номера телефонов аптек, по которым можно узнать о наличии лекарств

Телефоны аптек

ТОО «Фармаком Импэкс» г.Костанай

87142- 540303

ТОО «Забота Company LTD» г.Костанай

87142- 265-265 (выходной воскресенье), сайт https://zabotaltd.kz/

на сайте указана вся оперативная информация, телефоны и адреса аптек

ТОО «Прогресс-Интертич» г.Рудный

871431-42127

Аптека «Биосфера»

87142-545093, сайт biosfera.kz

на сайте указана вся оперативная информация, телефоны и адреса аптек

ТОО Витайм

87142-548835, сайт cvetnaya.kz

на сайте указаны телефоны и адреса аптек

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