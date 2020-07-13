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Номера телефонов аптек, по которым можно узнать о наличии лекарств

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Телефоны аптек

  1. ТОО «Фармаком Импэкс» г.Костанай

87142- 540303

  1. ТОО «Забота Company LTD» г.Костанай

87142- 265-265 (выходной  воскресенье), сайт  https://zabotaltd.kz/

на сайте указана   вся оперативная информация, телефоны и адреса аптек

  1. ТОО «Прогресс-Интертич» г.Рудный

871431-42127

  1. Аптека «Биосфера»

87142-545093, сайт   biosfera.kz

на сайте указана  вся оперативная информация, телефоны и адреса аптек

  1. ТОО Витайм

87142-548835,  сайт  cvetnaya.kz

на  сайте указаны  телефоны  и  адреса  аптек

 

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