В республике, в том числе и в Костанайской области, началась акция по приему у населения стволов и боеприпасов, на которые нет официальных разрешений.

Подобные выкупы проводятся в Казахстане уже второй десяток лет, но, как отмечают в полиции, в этом году на акцию из бюджета выделено больше денег, чем в прошлом.

И одним из первых стволов, доставленных в управление полиции Костаная, стал ППШ, — пистолет-пулемёт системы Шпагина, известный по фильмам о Великой Отечественной войне. К середине 1960-х годов он был снят с вооружения.

По словам полицейских, его, чтобы сдать, принесла бывшая жительница Аркалыка. Оружие, якобы, было найдено там её мужем в сарае, и хранилось в семье до его смерти. Всего, в первый день акции, в полицию Костаная было сдано пять стволов. Три из них гладкоствольные, два нарезные, автомат ППШ и промысловая охотничья винтовка.

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