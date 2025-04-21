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Пулемёт образца 1941 сдан в полицию Костаная

— Сегодня, 18:27
Изображение для новости: Пулемёт образца 1941 сдан в полицию Костаная

Фото ДП Костанайской области

В республике, в том числе и в Костанайской области, началась акция по приему у населения стволов и боеприпасов, на которые нет официальных разрешений.

Подобные выкупы проводятся в Казахстане уже второй десяток лет, но, как отмечают в полиции, в этом году на акцию из бюджета выделено больше денег, чем в прошлом.

Изображение 1 для Пулемёт образца 1941 сдан в полицию Костаная

Фото ДП Костанайской области

И одним из первых стволов, доставленных в управление полиции Костаная, стал ППШ, — пистолет-пулемёт системы Шпагина, известный по фильмам о Великой Отечественной войне. К середине 1960-х годов он был снят с вооружения.

По словам полицейских, его, чтобы сдать, принесла бывшая жительница Аркалыка. Оружие, якобы, было найдено там её мужем в сарае, и хранилось в семье до его смерти. Всего, в первый день акции, в полицию Костаная было сдано пять стволов. Три из них гладкоствольные, два нарезные, автомат ППШ и промысловая охотничья винтовка.



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