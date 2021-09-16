Пункт о добровольном согласии на вакцинацию объяснили в Минздраве

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В Казнете распространяется теория о том, что подписывать пункт о добровольном согласии перед вакцинацией необходимо якобы из-за того, что за качество вводимых препаратов никто не несет ответственности.
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В Министерстве здравоохранения эту информацию опровергли, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.kz.
В социальных сетях в комментариях под различными публикациями о вакцинах против коронавируса пользователи стали выражать обеспокоенность по поводу необходимости подписывать пункт о добровольном согласии на вакцинацию.
«Уровень доверия очень низкий, потому что заставляют подписывать документы на добровольную вакцинацию, и никто не несет ответственность, если что-то пойдет не так. Я каждый год делаю прививки от гриппа, но таких документов никогда не подписывала», — пишут пользователи.
«Информация о том, что информированное добровольное согласие требуется лишь перед получением вакцины против коронавируса, не соответствует действительности. Пациенту необходимо подписывать документ перед получением любой вакцины. Об этом сказано в Приложении 2 к постановлению правительства Казахстана от 24 сентября 2020 года «Правила проведения обязательных профилактических прививок в рамках гарантированного объема медицинской помощи», — рассказали в министерстве.
В ведомстве также напомнили, что безопасность вакцин против СOVID-19, используемых в Казахстане, подтверждается их успешными клиническими исследованиями.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области