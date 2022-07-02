Пункты пропуска на казахстанско-узбекистанской границе приостановили работу

Пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе приостановили работу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
«В соответствии с поступившей от узбекских партнеров информацией с 1 июля 2022 года в связи с выходом из строя информационной системы временно прекращен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пункте пропуска «Даут-ата» — «Тажен» (автомобильный) между Узбекистаном и Казахстаном. По этой же информации, планируется приостановка железнодорожного сообщения по маршруту Каракалпакия — Бейнеу», — сообщили в КНБ.
В этой связи граждан, пересекающих государственную границу через указанные пункты пропуска, попросили заранее планировать свои маршруты.
«О возобновлении узбекской стороной работы пунктов пропуска сообщим дополнительно», — добавили в комитете.
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