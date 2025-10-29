Депутат Мажилиса Айтуар Кошмамбетов выступил против инициатив, предполагающих ограничение использования пенсионных накоплений из ЕНПФ, сообщает BAQ.KZ.
По его словам, запретительные меры не защитят граждан, а лишь подстегнут появление новых схем и посредников, зарабатывающих на пенсионных деньгах.
Кошмамбетов считает, что государству следует сосредоточиться на прозрачности и контроле участников, которые «помогают выводить средства из системы», исключая из цепочки сомнительные структуры.
«Я против всех запретов. Если человек хочет использовать свои средства — пусть использует. Главное, чтобы деньги направлялись непосредственно заказчику, а не через сомнительные структуры», — подчеркнул депутат.
Он добавил, что задача государства — мониторить и пресекать деятельность посредников и мошенников, а не ограничивать право граждан самостоятельно распоряжаться накоплениями.
