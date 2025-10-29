USD 535.83 EUR 624.94 RUB 6.69

«Пусть казахстанцы сами решают»: депутат против ограничений на использование средств ЕНПФ

— Сегодня, 15:29
Изображение для новости: «Пусть казахстанцы сами решают»: депутат против ограничений на использование средств ЕНПФ

pixabay.com

Депутат Мажилиса Айтуар Кошмамбетов выступил против инициатив, предполагающих ограничение использования пенсионных накоплений из ЕНПФ, сообщает BAQ.KZ.

По его словам, запретительные меры не защитят граждан, а лишь подстегнут появление новых схем и посредников, зарабатывающих на пенсионных деньгах.

Кошмамбетов считает, что государству следует сосредоточиться на прозрачности и контроле участников, которые «помогают выводить средства из системы», исключая из цепочки сомнительные структуры.

«Я против всех запретов. Если человек хочет использовать свои средства — пусть использует. Главное, чтобы деньги направлялись непосредственно заказчику, а не через сомнительные структуры», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что задача государства — мониторить и пресекать деятельность посредников и мошенников, а не ограничивать право граждан самостоятельно распоряжаться накоплениями.



