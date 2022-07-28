Пусть телевизор отдохнёт. Энергетики рекомендуют жителям Костанайской области гулять и готовить по очереди

В связи с предстоящим отключением газа, жителям Костанайской области рассылают рекомендации по предотвращению возгораний проводки, поскольку увеличится нагрузка на энергосети. Данные рекомендации появились в инстаграмм-аккаунтах акиматов. Их расклеивают на подъездах.

В связи с предстоящим отключением бытового газа в квартирах резко возрастает на домовую электросеть.

Силовой электрокабель в подвале сильно нагревается, раскалённый кабель отлично видно в темноте. Во избежание возгорания проводки и возникновения пожара в доме необходимо соблюдать следующие рекомендации.

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Главное нельзя включать электроприборы одновременно. Включили электроплитку — выключите бойлер и кондиционер. Включили бойлер — отключите на время всё остальное. Где не требуется освещение — отключайте!

Имеющие возможность готовить пищу в первой половине дня, к примеру, пенсионеры или безработные, готовьте днём, вечером будут готовить другие, пришедшие с работы. По возможности можно использовать полуфабрикаты.

Телевизор пусть немного отдохнёт. Почитайте книги, проведите время с друзьями, прогуляйтесь в парке.

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