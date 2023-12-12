Пустующие площади и отток арендаторов: что происходит с ТРЦ Казахстана

Депутаты предлагают разработать программу поддержки торгово-развлекательных центров, которые сталкиваются со снижением посещаемости и падением доходов. Соответствующий запрос министру торговли и интеграции Арману Шаккалиеву озвучил депутат Мажилиса Азат Перуашев.
По его словам, владельцы и арендаторы торговых центров в Шымкенте, Караганде, Семее, Уральске и Астане сообщают о снижении потока посетителей и покупательской активности.
«Сегодня торговые комплексы, являющиеся важным направлением малого и среднего бизнеса, сталкиваются со снижением посещаемости, сокращением арендаторов, ростом пустующих площадей и падением инвестиционной привлекательности», — заявил депутат.
Он отметил, что проблема связана не только с налоговой политикой, но и с быстрым развитием онлайн-торговли, маркетплейсов и сервисов доставки.
По словам Перуашева, для сохранения рентабельности торговые центры необходимо адаптировать к новым условиям.
«Для сохранения финансовой устойчивости владельцам и арендаторам ТРЦ потребуется трансформация в многофункциональные общественные пространства с развитой развлекательной и досуговой инфраструктурой, детскими и спортивными зонами, фудкортами и другими сервисами, формирующими новые точки притяжения», — отметил он.
В этой связи депутаты предлагают разработать совместно с бизнесом программу модернизации торговых центров, предусматривающую меры государственной поддержки.
«На период реконструкции считаем целесообразным применение к таким объектам налоговых каникул, а вид деятельности по аренде и управлению торговой недвижимостью разрешить к применению специального налогового режима», — говорится в запросе.
По мнению авторов инициативы, такие меры помогут сохранить тысячи рабочих мест, обеспечить рентабельность торговой инфраструктуры и создать условия для появления новых форматов работы бизнеса.
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