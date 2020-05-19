Путепровод по проспекту Назарбаева подтопило в Костанае

Ночной дождь в Костанае стал причиной подтопления путепровода по проспекту Назарбаева. С утра там образовалась пробка.

Видео прислали в редакцию Алау наши читатели. На кадрах видно, как регулировщик указал водителю развернутся, продолжить путь вниз по проспекту Назарбаева он не смог.

По словам пресс-секретаря акима Костаная Салтанат Касеновой, сейчас ситуация стабилизировалась. Движение восстановлено 40 минут назад.

«С 03:15 минут работали сотрудники ЧС -12 человек личного состава. 5 ассенизаторских машин, 3 мотопомпы и так далее. Всего 23 единиц техники было задействовано»,- сказала Салтанат Касенова.

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