Путевки рыбакам и охотникам будут выдавать по новым правилам

Приказом МЭПР от 15 января 2024 года внесены изменения в типовые формы путевки, а также правила ее выдачи, сообщает Zakon.kz.

Так, путевка выдается охотхозяйством физлицам по их устному или письменному обращению для посещения закрепленных охотничьих угодий для добывания объектов животного мира при наличии разрешения на пользование животным миром.

Путевка выдается в бумажном или в электронной форме, при наличии разрешения на пользование животным миром субъектом рыбного хозяйства физическим лицам по их обращению устно, а также в бумажной или электронной форме для посещения закрепленных рыбохозяйственных водоемов или участков с целью изъятия рыбных ресурсов и других водных животных.

В случае обращения физического лица за получением путевки в электронном формате она формируется автоматически и направляется в его личный кабинет или на его электронную почту (при наличии).

Срок действия путевки для охоты устанавливает субъект охотничьего хозяйства согласно правил охоты.

Также утверждены новые типовые формы путевок.

Приказ вводится в действие со 2 февраля 2024 года.

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