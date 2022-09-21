О частичной мобилизации в России объявил Путин

Президент России Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам, объявил о частичной мобилизации в России.

Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября, сообщает zakon.kz.

Также президент России уточнил, что призванные в обязательном порядке будут проходить военную подготовку.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», — отметил Путин.

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