Президент России Владимир Путин передал главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева, сообщает Zakon.kz.
Документ отца президента Казахстана представили из архива Министерства обороны РФ.
«Согласно документу, он был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако это звание Кемелю Токаеву не было присвоено», – говорится в официальном сообщении Акорды.
Кемель Токаев был награжден орденом Отечественной войны II степени за проявленные мужество и героизм в боях на территории Польши.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.