Президент России Владимир Путин передал главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева, сообщает Zakon.kz.

Документ отца президента Казахстана представили из архива Министерства обороны РФ.

«Согласно документу, он был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако это звание Кемелю Токаеву не было присвоено», – говорится в официальном сообщении Акорды.

Кемель Токаев был награжден орденом Отечественной войны II степени за проявленные мужество и героизм в боях на территории Польши.

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