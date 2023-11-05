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Путин посетит Казахстан

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе посетит Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК), фрагмент которой у себя в телеграм-канале опубликовал ее автор Павел Зарубин, был озвучен график президента на будущую неделю.

В частности, у Путина запланирован визит в Казахстан, пишет Интерфакс.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев виделись 7 октября в Москве на церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. В торжественном мероприятии принял участие также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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