Путёвка в Грузию: родители учащихся пожаловались на поборы

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Родительница школы-лицея №7 пожаловалась на денежные сборы в учебном заведении. Своё мнение о ситуации высказали классный руководитель, директор школы-лицея и юрист. А в отделе образования Актау пообещали разобраться в обстоятельствах произошедшего, передает Lada.kz
Жительница Актау Анжелика Мельник рассказала, что её ребёнок учится во втором классе школы-лицея №7. По её словам, она исправно сдавала деньги родительскому комитету до тех пор, пока не выяснилось, что классному руководителю за счёт родителей подарили путёвку в Грузию.
— Я никогда не отказывалась сдавать деньги на классные нужды, но всему есть разумный предел, — рассказывает Анжелика, — дело в неугомонности и непомерной активности мамочек из родительского комитета. В подтверждение своих слов я предоставляю аудио-голосовое сообщение одной из родительниц, которая рассказывает, как она в прошлом году на собранные нами деньги подарила без нашего ведома учителю путёвку в Грузию. На все наши претензии родительский комитет заверяет, что мы сдаём совсем немного, и от этого лучше самим же детям. Но лично я не вижу никакой пользы от подобных поборов, а только лишь вред, — рассказывает Анжелика Мельник.
По словам родительницы, она требует провести проверку в школе.
Другая родительница Шолпан говорит, что вопросы к родительскому комитету возникли из-за отсутствия прозрачности.
Директор школы-лицея №7 Гульден Имангалиева заявила, что конфликт произошёл между родителями из-за неприятной ситуации у детей, якобы один школьник толкнул другого, и с тех пор взрослые разделились на два лагеря.
Что касается денежных сборов, то администрация школы уверяет – никаких поборов нет, и путёвку заграницу педагог в качестве подарка не принимал.
Классный руководитель в интервью Lada.kz опроверг информацию о путёвке, заявив, что это ложь.
Адвокат Айбек Суюндуков отметил, что как бы ни была велика ваша благодарность любимому учителю, выразить её материально можно только в определённых пределах. А за слишком широкий жест придётся отвечать перед законом. Дорогой подарок по закону учитель должен вернуть.
В отделе образования Актау отметили, что родители учеников не должны нести никаких дополнительных расходов, так как в Казахстане среднее образование является бесплатным, и взносы в школах строго запрещены. В ведомстве обещали разобраться в ситуации.