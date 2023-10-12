Путёвка в Грузию: родители учащихся пожаловались на поборы

Родительница школы-лицея №7 пожаловалась на денежные сборы в учебном заведении. Своё мнение о ситуации высказали классный руководитель, директор школы-лицея и юрист. А в отделе образования Актау пообещали разобраться в обстоятельствах произошедшего, передает Lada.kz

Жительница Актау Анжелика Мельник рассказала, что её ребёнок учится во втором классе школы-лицея №7. По её словам, она исправно сдавала деньги родительскому комитету до тех пор, пока не выяснилось, что классному руководителю за счёт родителей подарили путёвку в Грузию.

— Я никогда не отказывалась сдавать деньги на классные нужды, но всему есть разумный предел, — рассказывает Анжелика, — дело в неугомонности и непомерной активности мамочек из родительского комитета. В подтверждение своих слов я предоставляю аудио-голосовое сообщение одной из родительниц, которая рассказывает, как она в прошлом году на собранные нами деньги подарила без нашего ведома учителю путёвку в Грузию. На все наши претензии родительский комитет заверяет, что мы сдаём совсем немного, и от этого лучше самим же детям. Но лично я не вижу никакой пользы от подобных поборов, а только лишь вред, — рассказывает Анжелика Мельник.

По словам родительницы, она требует провести проверку в школе. — Поскольку я в числе других родителей выражала возмущение поведением родительского комитета, я попала в список «нежеланных» родителей класса, а мой ребёнок с первого класса стал носить домой двойки, и отношение к нему явно предвзятое. Я требую, чтобы к детям было равное отношение, и вообще считаю, что при всём желании учитель мог бы пресечь все поборы раз и навсегда, — уверяет Анжелика Мельник. Другая родительница Шолпан говорит, что вопросы к родительскому комитету возникли из-за отсутствия прозрачности. — В прошлом году на день учителя классному руководителю подарили путёвку в Грузию. Мы узнали об этом только зимой, когда родительский комитет заявил нам, что деньги закончились, надо ещё раз сдавать. Изначально говорили, что сдаём на нужды класса: воду и туалетную бумагу. Но без нашего ведома, ни с кем не советуясь, родители решили сделать дорогой подарок. В этом году я отказалась сдавать деньги. Я не раз просила классного руководителя успокоить родительский комитет. Уверена, что она могла бы урегулировать эту ситуацию, ведь она знала, что не все в классе приветствуют такие подарки, и вообще это противозаконно. Помимо этого, я наблюдаю, как в классе делят детей, те, чьи родители не активничают в родительском чате, получают заниженные оценки и испытывают дискомфорт, — говорит Шолпан. Директор школы-лицея №7 Гульден Имангалиева заявила, что конфликт произошёл между родителями из-за неприятной ситуации у детей, якобы один школьник толкнул другого, и с тех пор взрослые разделились на два лагеря. Что касается денежных сборов, то администрация школы уверяет – никаких поборов нет, и путёвку заграницу педагог в качестве подарка не принимал. Классный руководитель в интервью Lada.kz опроверг информацию о путёвке, заявив, что это ложь. — Я знаю, что учитель был в отпуске в Грузии, но не за счёт родителей. С педагогическим составом я веду разъяснительные беседы систематически. Все знают, что учителям запрещено принимать подарки, — прокомментировала Гульден Имангалиева. Адвокат Айбек Суюндуков отметил, что как бы ни была велика ваша благодарность любимому учителю, выразить её материально можно только в определённых пределах. А за слишком широкий жест придётся отвечать перед законом. Дорогой подарок по закону учитель должен вернуть. — Согласно статье 676 Кодекса РК за предоставление лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечёт штраф в размере 200 МРП. Вместе с тем родителям и ученикам не запрещено дарить цветы своим учителям, ведь это добрая традиция. Но не более того. Необходимо помнить, что нельзя дарить дорогие цветы. Другие виды подарков: смартфоны и гаджеты, ноутбуки и планшеты, и иные дорогостоящие подаренные вещи могут стать причиной административного наказания, — прокомментировал адвокат. В отделе образования Актау отметили, что родители учеников не должны нести никаких дополнительных расходов, так как в Казахстане среднее образование является бесплатным, и взносы в школах строго запрещены. В ведомстве обещали разобраться в ситуации.

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