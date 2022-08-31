Пузырь или инфляция? Почему в Казахстане продолжают расти цены на жильё

На 1 августа 2022 года новое жильё в Казахстане подорожало на 0,5% за месяц и на 19,6% за год, вторичное – на 0,8 и 26,4%, аренда жилья – на 0,4 и 20,8% соответственно.

В экспертном сообществе появились мнения о том, что на рынке недвижимости появился пузырь (возникновение пузыря характеризуется ажиотажным спросом на актив, в результате чего цена на него значительно вырастает, что в свою очередь вызывает дальнейший рост спроса). Есть ли он на самом деле, попытались разобраться аналитики Energyprom.kz.

«Рост цен на жилую недвижимость вполне сопоставим с общими показателями инфляции в стране. В июле месячная инфляция составила 1,1%, годовая – 15%. В частности, обслуживание и ремонт жилья подорожали на 1% за месяц и на 15,3% за год, а необходимые для этого материалы – на 2,5% за месяц и на 20,5% за год», – отмечают аналитики, передает informburo.kz

По их мнению, существенное влияние на жилищный рынок, в частности, на цену аренды жилья, оказывает приток в Казахстан мигрантов из России и Украины. При этом стройматериалы дорожают стремительно: цены на лакокрасочную продукцию за год выросли на 10%, на листовое стекло – на 26,3%, на готовые металлические изделия – на 15,3%, на абразивы – на 17%. Осложняет ситуацию зависимость от импорта многих стройматериалов и тенденция к ослаблению национальной валюты по отношению к доллару.

При этом достаточно эффективные госпрограммы по обеспечению жильём не устранили жилищного вопроса в стране. На сегодня почти 618 тысяч казахстанцев стоят в очереди на жильё.

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