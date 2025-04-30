По данным костанайских синоптиков, средняя за месяц температура воздуха ожидается +14,9+18,9°С.

В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от +2+7°С, на юге области в Жангильдинском, Амангельдинском, Аркалыкском районах + 12 до +8+13, днем от +12+17 до +22+27 градусов.

Во второй декаде прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха от +2+7, на поверхности почвы заморозки 2 до +10+15, днем от +12+17 до +24+29.

В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от +4+9°С до +9+14°С, на юге области от +12°С до +17°С, днем от +18+23 до +25+30, на севере +20.

области, меньше нормы — на юге области.

Дождь, гроза, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца. Пыльная буря предполагается в середине второй, в конце третьей декадах.

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