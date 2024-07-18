Пыталась догнать мяч. Костанайский учитель спас тонущего ребенка

Преподаватель костанайской школы-лицея №1 Александр Поздняков в последнее время, регулярно дежурит на городском пляже. 17 июля его смена началась в 16 часов. Он пообщался с семьями, отдыхающими у воды, и с подростками, играющими в волейбол на песке, проинструктировав всех о необходимости соблюдения правил безопасности.

Минут через 20 Александр увидел, что мяч улетел в воду, его ветром и течением стало сносить к буйкам. За мячом бросилась девочка-подросток, но в воде так и не смогла его догнать.

«Уже мяч, когда упал в воду, я направился к берегу реки Тобол. Девочка начала кричать: Помогите! Спасите! Тону! Мне плохо»! Я бросил телефон на песок, и в одежде бросился к ней. Схватил её за плечи, одной рукой плыл, другой держал её на своём теле. Я не знаю, как-то все автоматически получилось», — рассказал учитель школы-лицея №1 Костаная Александр Поздняков.

К счастью девочка не успела наглотаться воды, её не пришлось откачивать. Александр осмотрел её, выяснил, что спасенную зовут Кристина, ей 15 лет. Больше ничего узнать не получилось.

«У неё была истерика, она ничего сказать толком не могла. Я сам..Меня трясло, колотило. Получается, пережил стресс, нужно было спасать ребенка», — делится Александр Поздняков.

Помочь Александру, по его словам, никто не пытался, хотя на берегу были еще взрослые люди. Отошедшая от шока девочка ушла с пляжа вместе со своими друзьями, на прощание с благодарностью обняв своего спасителя. А он остался дежурить, развесив сушиться свою мокрую одежду. Как рассказывает Александр, за время его дежурств он несколько раз становился свидетелем возникновения потенциально опасных ситуаций. На днях в дождь, в воде перевернулась вверх ногами трехлетняя девочка, которой не дал вернуться в нормальное положение надувной круг. Её родители в это время прятались под деревом, и не видели произошедшего. В прошлое воскресение нетрезвый мужчина не рассчитал свои силы, и, вряд ли бы выплыл на берег. По сигналу Александра сотрудники ДЧС отправили катер на его спасение. Дежурства на пляже костанайские учителя ведут уже в течение месяца, с тех пор, как по инициативе управления образования открылась профильная площадка «Юный спасатель».

«Все люди проходят непосредственно инструктаж, перед заступлением на дежурство. Дежурства проводятся каждый день, с утра и до обеда и с обеда до вечера», — сообщил сотрудник ДЧС Костанайской области Аязбек Искаков.

Кроме того, педагоги дежурят и на 13-и площадках, которые признаны опасными для купания, но куда костанайцы продолжают приходить.

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