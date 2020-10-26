Пытались спрятаться, либо не знали об ограничениях. Костанайцы продолжают нарушать карантинный режим

То, что костанайцы продолжают игнорировать карантинные ограничения, в очередной раз показал рейд мониторинговой группы. В минувшую субботу специалисты выявили массу нарушений, это работа игрового клуба, сауны, бара. А в одном из коттеджей молодежь многолюдно отмечала день рождения. Кто-то успевал спрятаться, а те кто не смог, ссылались на то, что об ограничениях не знали, передает alau.kz

В выходные в Костанайской области снова действуют ограничения. К примеру, запрет на движение общественного транспорта, приостановление работы бань и саун. А вот некоторые запреты, такие как проведение торжеств или работа игровых клубов под запретом еще с весны. Но об этом, как оказалось, до сих пор не все знают, или не хотят знать. Мониторинговая группа из числа сотрудников СЭС, акимата, полиции провела ночной рейд по городу. И первым в поле зрения оказался вот этот коттедж, где большая компания «родственников» весело отмечала день рождения.

«Вы знаете, что есть постановление главного санитарного врача, где черным по белому написано, что запрещено проведение мероприятий?», — поинтересовался у нарушителей сотрудник полиции.

«Нет. Вообще-то можно, до 30 человек. Свадьбы, тои все же проводили. Вы нам покажите документ, где написано, что нельзя. А если мы даже просто так собрались? А если у меня большая семья? Я же казах, у казахов много родственников», — заявил один из нарушителей.

«Торжественные мероприятия запрещены любого вида. Даже просто так, скопление более 3 человек тоже нельзя. — Ну, у вас в семье столько друзей же не может быть», — добавил член мониторинговой группы.

«Вот так у нас выходные дни проходят, молодежь время проводит. Запах наркотических средств присутствует. Вот посмотрите, пожалуйста, вот так у нас молодежь города Костаная развлекается », — указывала на спящих молодых людей руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата г.Костанай Илона Тимошенко.

Хозяйка дома в телефоном разговоре с сотрудником полиции пояснила, что день рождения празднует ее родственник, сама она находится в районе и сейчас приехать не сможет. А вот уже в другом телефонном разговоре, владелец сауны наоборот была готова приехать, но на своих условиях.

«Я подъеду, открою сауну, если меня устроят условия. Вы на сколько часов хотели? Ну, если бы 3 часа или 4, а за 2 часа не буду ехать, открывать. Локдаун сейчас ребят», — сказала в телефонном разговоре владелец сауны.

Выходные дни в Костанае оказались богаты на нарушения. Где-то двери закрывались перед приходом проверяющих и ничего не выдавало былого веселья, а где-то как в этом игровом клубе, люди пытались спрятаться за дверью возле администратора. Сотрудники заведения были не готовы к приходу группы, и даже не успели отключить компьютеры, но успели придумать отговорки. «Девушка заказывают, играют? — Нет, они приходят, пополняют и все. Они здесь не играют».

Тем не менее, факт нарушения был очевиден и владельца заведения ждет штраф. Оштрафуют и хозяйку коттеджа, где проходил праздник, и владельца сауны. А последним заведением, куда направилась мониторинговая группа, стал бар Бэйкер стрит. Там сотрудники заведения так спешили закрыть двери, что по случайности оставили охранника без верхней одежды снаружи. Группа смогла попасть внутрь спустя несколько часов, только после вызова дополнительного наряда полиции. Владельцу тоже придется оплатить штраф. Всего за 2 дня было выявлено 10 грубых нарушений постановления главного санврача области.

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