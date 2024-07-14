Пытался скрыться. Пьяного гонщика задержали в Костанае

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
12 июля в 5 утра в городе Костанай в ходе проведения ОПМ «Безопасная дорога» сотрудниками полиции был задержан местный житель который управлял автомашиной марки «Nissan Maxima» в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Стоит отметить, водитель проигнорировал законные требования сотрудников об остановке транспортного средства, и пытался скрываться.
Проведенное медицинское освидетельствование показало среднюю степень опьянения.
В отношении нарушителя полицейские составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения а так же, за выезд на полосу предназначенной для встречного движения, за невыполнение законного требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства и проезд на запрещающий сигнал светофора. Собранный административный материал был направлен в суд.
В настоящее время он водворен в ИВС. Автомашина водворена на специализированную автостоянку.