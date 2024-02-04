QR-код при посещении врача: проект распространяют на все регионы Казахстана

Пациенты всех регионов Казахстана смогут воспользоваться QR-кодом для подтверждения посещения поликлиники и приёма у врача, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК, сообщает informburo.kz

В качестве пилотного этот проект запускали в Астане, Алматы и Северо-Казахстанской области и убедились, что такое инновационное решение не только повышает эффективность взаимодействия пациента с медицинской системой, но и обеспечивает прозрачность и контроль для медицинских учреждений.

«Что происходит, когда пациент приходит к врачу? На рабочем месте у врача имеется QR-код. Пациент через мобильное приложение eGov mobile сканирует QR-код, в приложении отображается информации о пациенте, дате посещения, данные о том, в какую медицинскую организацию он пришел, и фамилия врача. Таким образом человек может подтвердить, что был на приёме», – пояснил вице-министр здравоохранения Бейбут Есенбаев.

Здесь же пациент может дать согласие на оказание медпомощи и обработку своих персональных данных.

«Когда пациент приходит в поликлинику впервые, есть необходимость дать согласие на оказание медпомощи на бумажном носителе. Все эти процессы мы полностью переносим в электронный формат. Эта информация отправляется в Фонд социального медстрахования, где принимается решение об оплате или же отказе в оплате за оказанные услуги», – рассказал вице-министр.

Ранее пресс-служба НАО «Фонд социального медицинского страхования» сообщала, что при мониторинге медорганизаций, оказывающих услуги населению в качестве поставщиков по гарантированному государством бесплатному объёму медицинской помощи и по системе медстрахования, в 2022 году выявили более 52 тысяч приписок, в том числе:

в Астане – 26 789, или 50,9%;

в Акмолинской области – 5 774, или 11%;

в Кызылординской области – 5 076, или 9,6%.

Наибольшее количество приписок пришлось на консультационно-диагностические услуги, остальные – на амбулаторно-поликлиническую помощь, специализированную медицинскую помощь в форме стационарной помощи, стационарозамещающую помощь, восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию.

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