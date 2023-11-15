QR-коды будут использовать казахстанцы при посещении врачей

Министерством здравоохранения РК совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан запущен пилотный проект по подтверждению факта получения пациентом медицинской услуги посредством QR-кода.

В пилотном проекте участвуют медицинские организации городов Астана, Алматы и Северо — Казахстанской области.

QR — подтверждение, которое будет использоваться для подтверждения факта посещения врача обеспечивает безопасность и прозрачность в рамках налаживания цифрового взаимодействия между пациентом и медицинским работником.

Пациент, придя на прием в поликлинику с помощью мобильного приложения egov mobile сканирует QR-код, предложенный ему в кабинете врача и подтверждает свое посещение.

Также посредством QR-кода пациент может ознакомиться с необходимой информацией — названием поликлиники, названием медицинской информационной системы, увидеть дату и время посещения врача, фамилию и имя врача, свое согласие на оказание медицинской услуги и согласие на сбор и обработку персональных данных.

Цифровой инструмент подтверждения факта получения медицинской услуги гражданином позволит обеспечить прозрачность оказания медицинской помощи, получить оценку удовлетворенности пациента и что немаловажно, исключить «приписки» в медицинских информационных системах, когда пациент фактически не посещал врача.

В свою очередь, сами медицинские учреждения могут использовать эту систему для контроля качества медицинского обслуживания и отслеживания посещений.

Следует отметить, что в ходе подготовки к внедрению пилотного проекта были учтены результаты предварительного анкетирования по QR-подтверждению. В опросе приняли участие 1105 пациентов и 2732 врача. По итогам анализа анкет, 50% пациентов положительно относятся к идее введения QR-кода для подтверждения посещения врача и 48% хотели бы контролировать свои приемы через QR-подтверждение, что говорит о позитивном настрое и готовности пациентов к внедрению нового инструмента.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.